Spider-Man Beyond the Spider-Verse userà l'AI? Risponde il producer Chris Miller

Chris Miller, della premiata ditta Lord & Miller, risponde ai fan che si domandano quale uso dell'IA si possa fare nella produzione in corso di Spider-Man Beyond the Spider-Verse, alla luce delle recenti dichiarazioni della dirigenza Sony.

Spider-Man Beyond the Spider-Verse non ha ancora una data d'uscita: ci sarà ancora da aspettare per il terzo capitolo della trilogia dedicata a Miles Morales dalla Sony Pictures Animation. Dopo che Tony Vinciquerrara, capo della Sony, ha accennato all'uso più esteso dell'IA in futuro nelle loro produzioni per cinema e tv, allo scopo di "aumentare l'efficienza", i fan dello stile folle caratteristico della saga si sono preoccupati: si sta usando l'Intelligenza Artificiale per Beyond the Spider-Verse? Il producer Chris Miller ha tranquillizzato i fan tramite il sito Toonado. Leggi anche Nicolas Cage sarà Spider-Man Noir dal vero in una serie Prime Video

Beyond the Spider-Verse non farà uso dell'IA, parola di Chris Miller

Chris Miller, coproducer di Spider-Man Beyond the Spider-Verse, rassicura gli appassionati di animazione: il terzo film della Sony Pictures Animation non farà uso di AI per la generazione delle immagini. La saga di Miles Morales, cominciata con l'Oscar per il visivamente fresco e innovativo Spider-Man: Un nuovo universo (2018), è proseguita l'anno scorso con Spider-Man Across the Spider-Verse (2023), incassando rispettivamente 384.300.000 dollari e 690.900.000 dollari. Si tratta di un successo crescente, in controtendenza rispetto all'atteggiamento generale del pubblico verso l'animazione e i cinecomic in sala. Alla luce di questo, l'approccio non può e non deve cambiare. La promessa, che Miller ribadisce parlando a nome del suo socio e sceneggiatore Phil Lord, è quella di rimanere fedeli allo spirito creativo che ha portato ai risultati che conosciamo. Chris dice:

Non usiamo IA generativa in Beyond the Spider-Verse e non la useremo mai. Uno dei principali obiettivi di questi film è creare nuovi stili visivi che non si sono mai visti in un film in CGI di un grande studio, non rubare e plagiare genericamente una miscela dei lavori di altri artisti.