Spider-Man: Beyond the Spider-Verse fissa una data d'uscita mostrando immagini in anteprima

Sony Pictures ha annunciato la data d'uscita ufficiale di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e mostrato delle nuove immagini in anteprima al CinemaCon.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha atteso a lungo un aggiornamento sostanzioso, arrivato finalmente nel corso del CinemaCon 2025. Sony Pictures in collaborazione con Marvel Studios ha rivelato la data d’uscita del terzo capitolo della trilogia d’animazione con protagonista Miles Morales intrappolato nello Spider-Verse dopo quanto accaduto in Spider-Man: Across the Spider-Verse. Il terzo film era atteso in sala già da tempo, ma è stato posticipato a lungo demoralizzando il pubblico che invece credeva di non dover attendere poi così tanto per scoprire cos’è accaduto a Miles Morales. In occasione del CinemaCon, però, Sony Pictures ha finalmente comunicato la data d’uscita ufficiale di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e mostrato una brevissima anteprima di ciò che accadrà.

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, rivelata la data d’uscita del terzo film con Miles Morales

Dopo la distribuzione in sala di Across the Spider-Verse, in principio Spider-Man: Beyond the Spider-Verse avrebbe dovuto raggiungere il cinema a marzo 2024. A causa degli scioperi di sceneggiatori prima e degli attori poi, il film d’animazione è stato posticipato e non ha individuato una data concreta fino ad oggi. Sony Pictures ha finalmente saziato parte della curiosità del pubblico rivelando quando Miles Morales tornerà sul grande schermo e per questo bisognerà in ogni caso pazientare ancora un po’: Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è previsto in sala dal 4 giugno 2027. Altri due anni di attesa, dunque, ma a detta del produttore Phil Lord questo terzo film è “più grande e audace dei precedenti con un’animazione completamente nuova”, il che potrebbe giustificare la lunga attesa.

In Spider-Man: Across The Spider-Verse, Miles Morales non accetta che suo padre debba morire per salvare l’universo, così scappa dalla Spider Society nella speranza di tornare a casa e salvare suo padre. Peccato che finisca in un altro universo, quello del ragno che l’ha morso, e suo zio diventato in questo universo il Prowler lo incastra e fa sì che diventi prigioniero della sua variante, Miles G. Morales. In occasione del CinenaCon 2025, Sony Pictures ha cercato di combattere l’attesa condividendo immagini in anteprima del terzo capitolo animato mostrando nuovamente Miles Morales con indosso il suo costume.