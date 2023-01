Spider-Man Across the Spider-Verse, una nuova immagine di Spider-Gwen

News Cinema

Coprotagonista a pieno titolo del prossimo animato Spider-Man Across the Spider-Verse, Spider-Gwen viene mostrata dalla Sony Pictures Animation in una nuova posa degna di un desktop.

Il 1° giugno sarà al cinema Spider-Man Across the Spider-Verse, il sequel di quella bella sorpresa che fu Spider-Man Un nuovo universo, meritato Oscar per le sperimentazioni visive e linguistiche della Sony Pictures Animation: è stata appena diffusa una nuova immagine di Spider-Gwen, di fatto coprotagonista con Miles Morales di quella che sarà una bilogia, composta da questo film e dal successivo Spider-Man Beyond the Spider-Verse, in arrivo invece nel marzo 2024. Leggi anche Spider-Man: Across the Spider-Verse, nella nuova immagine c'è una citazione...

Spider-Man Across the Spider-Verse, Miles e Gwen a spasso tra gli universi