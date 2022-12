Spider-Man: Across the Spider-Verse, nella nuova immagine c'è una citazione...

News Cinema

La Sony Pictures Animation tiene a bada i fan scalpitanti con una nuova immagine di Spider-Man Across The Spider-Verse, per bearci ancora un po' dell'usuale stile grafico elettrico della saga... e rivelarci qualcosa?

Il 1° giugno 2023 sarà in sala Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel animato attesissimo di Spider-Man Un nuovo universo, il cartoon premio Oscar di qualche anno fa: la Sony Pictures Animation ha pubblicato una nuova immagine del lungometraggio, dove ammiriamo Miles Morales attraversare il cielo cittadino, nell'usuale stile cromatico elettrico di questa saga che ha rivitalizzato l'animazione in CGI con un approccio alternativo. Ma cosa si legge in basso a destra?

Spider-Man Across the Spider-Verse, un indizio nell'ultima immagine?