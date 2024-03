Spider-Man: Across The Spider-Verse, Shameik Moore deluso per la mancata vittoria agli Oscar 2024

News Cinema

Shameik Moore, doppiatore originale di Miles Morales, esprime la delusione per la mancata vittoria agli Oscar di Spider-Man: Across The Spider-Verse.

Shameik Moore, doppiatore originale di Miles Morales, avrebbe tanto desiderato una seconda vittoria agli Oscar nella categoria di miglior film d’animazione con Spider-Man: Across The Spider-Verse. Dopo Spider-Man: Un Nuovo Universo e il successo raggiunto al cinema con il sequel, in molti speravano in una seconda vittoria per Miles Morales, ma così non è stato perché nella categoria di migliore film d’animazione ha trionfato Il Ragazzo e l'Airone. E, in merito alla mancava vittoria, Moore ha condiviso il proprio dispiacere via X (precedente Twitter), aggiungendo però che non si tratta di una vera e propria sconfitta.



Spider-Man: Across The Spider-Verse, Shameik Moore reagisce al mancato Oscar per il miglior film d’animazione

Sono trascorsi sei anni da quando Spider-Man: Un Nuovo Universo ha trionfato agli Oscar nella categoria di miglior film d’animazione, ma l’edizione 2024 ha premiato Il Ragazzo e l'Airone, generando dispiacere tra i fan Marvel-Sony incluso Shameik Moore. Affezionato al suo personaggio protagonista nella trilogia d’animazione, Moore ha condiviso diversi post via X. Il primo è composto semplicemente da una parola: "*deburato". Poco dopo, considerata l’uscita del terzo capitolo Beyond The Spider-Verse, l’attore ha precisato che la vittoria è assolutamente meritata e che, in merito a Spider-Man: Across The Spider-Verse, non si può parlare di sconfitta.

Rispetto per i vincitori. È vero, sono decisamente un pessimo perdente, ma non abbiamo perso perché Spider-Man: Across The Spider-Verse ha avuto un impatto su tantissime persone. Potremmo non aver vinto questa sera, ma la vita va avanti e anche oltre… quindi sì, preparatevi!

Chiaramente l’attore si riferisce al terzo capitolo con protagonista Miles Morales con quel “beyond” ovvero “oltre”, menzionando l’atteso ritorno sullo schermo con un terzo capitolo che ha rinviato l’uscita a seguito del doppio sciopero di sceneggiatori e attori che ha segnato l’industria dell’intrattenimento nel 2023. Ad oggi non è stata ancora annunciata una nuova data d’uscita, ma il pubblico fedele attende di scoprire quando Miles Molares tornerà al cinema. Anche lo sceneggiatore e produttore di Spider-Man: Across The Spider-Verse Christopher Miller ha commentato l’esito agli Oscar elogiando il regista di Il Ragazzo e l'Airone Hayao Miyazaki:

Beh, se devi perdere, tanto vale farlo contro un GOAT.