Spider-Man: Across The Spider-Verse, il nuovo trailer in italiano

News Cinema

Spider-Man: Across The Spider-Verse si mostra con un nuovo trailer lungo in italiano: la Sony Pictures Animation si prepara a stupirci ancora sul piano visivo, al cinema dal 1° giugno.

Si avvicina il 1° giugno, quando potremo vedere al cinema Spider-Man: Across the Spider-Verse, che si mostra oggi a tutti con nuovo trailer italiano lungo, sicuramente fonte di supposizioni ed entusiasmi per tutti i fan della Marvel e in particolare di Miles Morales, che rimane il protagonista. Dalle immagini è già evidente come la Sony Pictures Animation stia facendo di tutto per stupirci ancora, sul piano visivo, con un'animazione spettacolare e creativa.



Spider-Man: Across the Spider-Verse: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Spider-Man: Across the Spider-Verse, il seguito con grandi poteri e grandi responsabilità

Spider-Man: Across the Spider-Verse è il secondo atto di una trilogia cominciata col successo di Spider-Man: Un nuovo universo nel 2018 (premio Oscar come miglior film di animazione). Il terzo atto Spider-Man Beyond the Spider-Verse ci aspetta invece nel marzo 2024, per chiudere almeno provvisoriamente il discorso su un esperimento visivo prima che narrativo, in grado di scuotere il modo in cui l'animazione ad alto budget in CGI era stata concepita per il cinema fino a quel momento. Con sistemi di rendering che inseguono la scattosità, l'espressività e la linea della tradizionale animazione a mano libera bidimensionale, questa saga animata sta unendo il meglio dei due mondi creativi, allo stesso tempo permettendo alla Sony di mantenere una buona parte del controllo sul marchio, qui slegato dal Marvel Cinematic Universe.

In Spider-Man: Across the Spider-Verse, codiretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin K. Thompson, il nostro eroe Miles Morales si ritrova con Gwen Stacy direttamente in un Multiverso popolato di Spider-eroi, con il solenne compito di proteggere il tessuto stesso della nostra realtà. L'arrivo tuttavia di una nuova minaccia creerà scompiglio tra i vari Spider-Man, perché non tutti saranno d'accordo sul modo per affrontarla. Miles riuscirà a fare la cosa giusta, nonostante rischi di trovarsi tutti gli altri Spidey contro di lui? Qual è qui la famosa "grande responsabilità"? Leggi anche Spider-Man - Shameik Moore vorrebbe interpretare Miles Morales anche in live action: "Sarei perfetto per il ruolo"