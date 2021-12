Spider-Man: Across the Spider-Verse: ecco il primo trailer... E in più, una scena esclusiva di Morbius con Jared Leto!

News Cinema

A 10 giorni dall'arrivo nei cinema di Spider-Man: No Way Home, la Sony Pictures regala una gradita e sorpresa ai fan con l'uscita delle primissime immagini video ufficiali di Spider-Man: Across the Spider-Verse. E sempre dall'universo de L'Arrampicamuri, arriva una lunga scena esclusiva di Morbius con Jared Leto!

La storia di Miles Morales, iniziata al cinema nel 2018 con Spider-Man: Un nuovo universo, continua e il RagnoVerso si espande con l'arrivo al cinema tra poco meno di un anno, nell'ottobre del 2022, di Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One). E così, mentre i fan di tutto il mondo aspettano con impazienza l'arrivo nei cinema di Spider-Man: No Way Home (nelle sale italiane dal 15 dicembre), un po' a sorpresa, la Sony Pictures ci regala le primissime immagini video del film d'animazione scritto da Phil Lord e Christopher Miller e diretto da Joaquim Dos Santos.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One): First Look!





Morbius - Scena esclusiva "La trasformazione", con Jared Leto

Come se non bastasse il primo trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, sempre dalla Sony Pictures arriva una lunga scena esclusiva tratta da Morbius, il film in uscita nei cinema il 3 febbraio prossimo con il Premio Oscar Jared Leto nei panni uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l'antieroe Michael Morbius.

Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa....



Morbius: Scena esclusiva del Film "La trasformazione" - HD

