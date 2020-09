Spider-Man: Un nuovo universo 2, tutto quello che sappiamo sul sequel animato

News Cinema

Spider-Man Un nuovo universo 2 è in piena lavorazione: in questo articolo vi riassumiamo tutto quello che finora è trapelato sul lungometraggio animato.

Spider-Man Un nuovo universo 2 è piuttosto atteso non solo dagli appassionati di fumetti, ma anche da quelli del cinema d'animazione, dopo l'Oscar come miglior film animato stretto da Spider-Man Un nuovo universo e l'entusiasmo che la sua visione tecnica e artistica ha saputo suscitare. Ecco cosa sappiamo del sequel delle avventure di Miles Morales, in lavorazione presso la Sony Pictures Animation.

Quando esce Spider-Man Un nuovo universo 2?

Con la preproduzione entrata nel vivo nel novembre 2019, quando il ventilato sequel è stato confermato dalla Sony, la data d'uscita prevista era l'aprile del 2022. A causa della pandemia di Coronavirus, la tabella di marcia è stata leggermente rivista, spingendo il debutto ufficiale nell'ottobre 2022. Ad ogni modo, i lavori su Spider-Man Un nuovo universo 2, in produzione dal giugno 2020, sono non ufficialmente cominciati fin dal lontano novembre 2018, quando l'originale Spider-Man: Un nuovo universo non era ancora nemmeno stato distribuito nel mondo intero.

Spider-Man Un nuovo universo 2, cosa si sa della trama e dei personaggi coinvolti

A dir il vero si conosce poco della storia, com'è giusto che sia, se non che il rapporto tra Miles Morales e Gwen Stacy / Spider-Gwen dovrebbe sbocciare in una vera relazione sentimentale. Dalle dichiarazioni di produttori e autori, sappiamo inoltre che nel film potrebbero apparire Silk alias Cindy Moon, nonché Takuya Yamashiro, lo Spider-Man giapponese di un'omonima serie tv degli anni Settanta, nel perfetto spirito metalinguistico autoironico che questa saga animata ha ormai abbracciato.

A parte le new entry, ci aspettiamo che ricompaiano ovviamente Peter Parker, Spider-Man Noir, Peni Parker e l'assurdo Spider-Ham.

Chi sono gli autori di Spider-Man: Un nuovo universo 2?

C'è un avvicendamento in regia e sceneggiatura, anche se al timone "nascosto" rimangono in produzione Phil Lord, Chris Miller e Amy Pascal. La regia di Spider-Man Un nuovo universo 2 è stata affidata infatti a Joaquim Dos Santos, noto come "Dr. Fight" (specialista di combattimenti) ai fan degli special televisivi animati dedicati ai supereroi DC, nonché agli appassionati della serie La leggenda di Korra, di cui ha diretto dodici puntate. Dos Santos prende quindi il posto del trio Persichetti-Ramsey-Rothman dietro al primo atto.

Alla sceneggiatura, in luogo di Phil Lord e Rodney Rothman, troviamo Dave Callaham, cosceneggiatore di Wonder Woman 1984 e in precedenza creatore del franchise I mercenari con Sylvester Stallone.

Che rapporto c'è tra Spider-Man Un nuovo universo 2 e il film su Spider-Gwen?

Totale. L'idea della Sony è proprio rendere Spider-Man Un nuovo universo 2 il trampolino di lancio per un annunciato spin-off animato tutto al femminile, incentrato sulle imprese di Gwen Stacy / Spider-Gwen, appunto Cindy Moon / Silk e Jessica Drew / Spider-Woman. Dovrebbe occuparsene la regista Lauren Montgomery, anche lei con militanza negli special animati televisivi Warner / DC, su sceneggiatura di Bek Smith. Quest'altro film al momento non ha una data d'uscita prefissata.

Spider-Man Un nuovo universo 2 sarà visivamente inventivo come il primo film?