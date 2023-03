Spider-Man: Across the Spider-Verse - Amy Pascal rivela il centro emotivo del film: "É una storia d'amore fra Miles e Gwen"

News Cinema

Nei giorni scorsi, la produttrice Amy Pascal ha rivelato alcuni importanti dettagli dell'atteso film d'animazione Spider-Man: Across the Spider-Verse, al cinema dal 1° giugno. Ecco dunque ciò che ha dichiarato.

Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà nelle sale a partire dal 1° giugno 2023. Un'attesa durata quasi cinque anni - il primo capitolo è stato rilasciato nel 2018 - alimentata da immagini promozionali, trailer e piccoli dettagli sulla trama. In queste ore, a fornire un importante aggiornamento sul progetto, è stata la produttrice del franchise, Amy Pascal, la quale ha svelato quale sarà la tematica centrale del film d'animazione.

Spider-Man: Across the Spider-Verse - Amy Pascal rivela il centro emotivo del film

Ai microfoni di Empire Magazine - che ha dedicato una lunga storia di copertina al progetto, corredata da numerose immagini inedite - Amy Pascal ha dunque rivelato quale sarà il cuore pulsante dell'atteso sequel, ovvero la storia d'amore fra Miles Morales e Gwen Stacy:

Il rischio con i sequel è di esagerare, nel tentativo di renderli ancora più "grandi" dei capitoli precedenti. Possono diventare esteticamente perfetti, ma acquisteranno senso solo grazie ad una storia fortemente emotiva, vissuta da personaggi in grado di appassionare il pubblico. Per questo Spider-Man: Across the Spider-Verse si focalizzerà sui giovani eroi protagonisti e sarà una storia d'amore fra Miles e Gwen, fra incomprensioni e gelosie.

Come anticipato da Amy Pascal, la tanto sperata relazione fra Miles e Gwen verrà ostacolata non solo dai loro tentativi di salvare il mondo ma anche dall'arrivo di un nuovo personaggio, pronto a conquistare l'amore di Gwen, Hobart Brown/Spider-Punk - doppiato dal premio Oscar Daniel Kaluuya. Non mancheranno, ovviamente, anche adrenaliniche scene d'azione ambientate nel caotico e colorato Multiverso che abbiamo imparato a conoscere in Spider-Man: Un nuovo universo, che verrà rappresentato con uno stile grafico più dirompente rispetto a quello utilizzato nel primo capitolo. Stando poi alle parole di Chris Miller - produttore insieme ad Amy Pascal del franchise - Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà molto in comune con il film divenuto il caso cinematografico del 2022, Everyhting Everywhere All at Once, incentrato sulla scoperta di diversi mondi e realtà accumunati dall'importanza delle relazioni umane:

Ciò che cerchiamo di fare con i nostri film è simile a ciò che hanno fatto i Daniels con Everything Everywhere All At Once. C'è spettacolo ed azione e una certa "follia visiva", ma hanno come focus il percorso emotivo dei personaggi, in grado di risuonare anche nel cuore degli spettatori.

Spider-Man: Across the Spider-Verse vanta poi la presenza di un cast di doppiatori all star: Shameik Moore (Miles Morales\Spider-Man), Hailee Steinfeld (Gwen Stacy\Spider-Gwen), Oscar Isaac (Miguel O'Hara/Spider-Man 2099), Issa Rae (Jessica Drew\Spider-Woman), Jason Schwartzman (Jonathan Ohm/Macchia) e il già citato Daniel Kaluuya. La seconda parte del progetto - Spider-Man: Beyond the Spider-Verse - sarà poi al cinema nel 2024.