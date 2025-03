News Cinema

Pochi giorni fa Deadline ha annunciato che Sadie Sink si aggiungeva al cast di Spider-Man 4, il nuovo capitolo della saga dell'Uomo Ragno targata Sony Pictures e Marvel Studios. Sebbene il ruolo della star di Stranger Things non sia stato ancora rivelato, i fan hanno già un'idea (o più di una) su quale personaggio potrebbe interpretare nel cinecomic con protagonista Tom Holland.

Spider-Man 4, Sadie Sink nel cast: ecco 5 personaggi che potrebbe interpretare

Dato che nel quarto capitolo il ruolo di Zendaya, che ha interpretato MJ, l'interesse romantico di Peter Parker nei primi tre film, sarà fortemente ridimensionato, forse anche a causa degli impegni lavorativi dell'attrice, i fan hanno ipotizzato che Sadie Sink interpreterà un nuovo amore di Spider-Man e hanno puntato tutto su Mary-Jane Watson, storica innamorata del personaggio nei fumetti.

Il nome di Sink, tuttavia, è stato legato negli ultimi mesi anche a un altro noto personaggio del mondo Marvel, quello di Jean Grey, una delle più potenti mutanti dell'Universo degli X-Men. Questi ultimi sono stati introdotti nel MCU con Ms Marvel, Deadpool & Wolverine e Captain America: Brave New World (nel quale viene nominato per la prima volta l'adamantio, il materiale di cui è composto lo scheletro di Logan), perciò, non è da escludere che presto li vedremo entrare in azione nel Multiverso.

Ma quali sono gli altri personaggi che Sadie Sink potrebbe interpretare in Spider-Man 4? Alcune teorie parlando dell'arrivo di Julia Carpenter, alias Spider-Woman nei fumetti, che potrebbe così affiancare Tom Holland e il suo Peter Parker nella lotta contro i nemici che affronterà nel quarto film. Un'altra ipotesi vede Sadie Sink entrare nel cast del cinecomic nel ruolo di Angelica Jones, alias Firestar. Dotata di poteri che si sono evoluti nel corso delle sue apparizioni nel mondo dei fumetti, Firestar è stata anche una delle fiamme di Peter Parker, oltre a essere parte degli X-Men e dei Vendicatori. Infine, secondo un'altra teoria, l'attrice di Stranger Things potrebbe avere la parte di Carlie Cooper, altro interesse amoroso dell'Uomo Ragno e che assumerà l'identità di Monster