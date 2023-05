Kate Beckinsale: Keanu Reeves mi salvò dall'imbarazzo

News Cinema

Kate Beckinsale ha raccontato come Keanu Reeves e Robert Sean Leonard, "da gentiluomini", la salvarono da un imbarazzante incidente sul red carpet di un film, trent'anni or sono...

Festival di Cannes: non quello appena concluso, ma un altro di tanto, tantissimo tempo fa. Era il 1993 e Kate Beckinsale interpretava Hero in Molto rumore per nulla di Kenneth Branagh: la foto che vedete qui in alto, condivisa dall'attrice su Instagram, la vede in compagnia di Robert Sean Leonard, Keanu Reeves e Denzel Washington. Notate la posizione di Robert e Keanu, perché dopo un trentennio Kate ha rivelato cosa successe... e l'imbarazzo dal quale i due attori la salvarono, con cavalleria.

Keanu Reeves e Robert Sean Leonard salvarono Kate Beckinsale dal body traditore

Kate Beckinsale era entusiasta del red carpet a Cannes per Molto rumore per nulla, di e con Kenneth Branagh. Doveva posare per le foto insieme a un cast pazzesco: lo stesso Branagh, Emma Thompson, Denzel Washington, Robert Sean Leonard e Keanu Reeves. In macchina però il body che indossava sotto l'abito la tradì... ed era troppo tardi per tornare indietro... Kate racconta:

Avevo comprato il body in un Sock Shop all'aereoporto, e quando entrai in macchina per andare alla premiere con Denzel e Pauletta Washington, tutti i bottoni del cavallo saltarono, si aprì e si sollevò tutto come una tapparella. Non pensai che fosse il caso di smanettare col telaio con tutti noi seduti lì in macchina, quindi entrai in panico silenziosamente. Uscii per il più grande red carpet della mia vita e sussurrai a Keanu e Robert Sean Leonard quello che era successo. In questa foto io mantengo giù il tassello davanti, loro due tengono giù quello di dietro. Leggende assolute che magari non capirono nemmeno la dinamica di ciò che stava accadendo, né avevano mai sentito la parola "tassello" prima, ma si lanciarono al salvataggio senza troppe domande.