Space Jam: Bill Murray 'costrinse' Michael Jordan a chiedergli di recitare nel film

Tutti subiscono il fascino del campione... oppure no? Sicuramente non Bill Murray! L'attore ha ricordato che, ai tempi di Space Jam, fu Michael Jordan a chiederli espressamente di partecipare al film. Del resto, la star di Ghostbusters non gli lasciò altra scelta!

L'istrionico Bill Murray è stato ospite di di Jason e Travis Kelce per il podcast New Heights. Durante l'intervista, il leggendario protagonista di Ghoostbusters ha ricordato uno dei suoi ruoli più amati: quello di... se stesso, interpretato in Space Jam (1994). Un film, quest'utlimo, che diede vita ad un vero e proprio 'caso', in quanto non solo fuse animazione e live-action, ma vide nel cast un'altra leggenda, ma del mondo dello sport: il cestista Michael Jordan.

Murray ha svelato un inaspettato retroscena che riguarda proprio il campione e che spiega perché l'attore abbia temporeggiato prima di accettare di recitare nel film. "Circa nove persone mi dissero: 'Sai, Michael vuole davvero che tu sia in Space Jam' - ha ricordato la star di Ricomincio da Capo - E tutto quello che devi fare è annuire. È tutto quello che devi fare, perché significa semplicemente... sai, scommetto che Mike può trovare il mio numero di telefono. Scommetto che, se si mette in testa di farlo, potrebbe trovare il mio numero di telefono o potrebbe scoprire dove abito o persino, sai, incontrarmi per strada".

Tuttavia, l'attore sospettava che l'ex stella dell'NBA fosse titubante nel chiedergli personalmente di comparire nel film.

Ci sono persone così al mondo. Non vogliono essere debitori di niente a nessuno, quindi faranno in modo che siano altri a parlare per loro. Quindi, il primo giorno, sapevo esattamente cosa sarebbe successo qui. L'ho sentito da tutti. Probabilmente l'ho sentito da, tipo, 13 persone diverse. E più persone c'erano, più mi piaceva, perché sapevo che era tipo: 'Quel figlio di pu*tana si sta solo contorcendo sapendo che deve essere proprio lui a chiedermelo'.

La caparbietà di Jordan, secondo Murray, era un'arma a doppio taglio. Da una parte, lo portava ad ottenere qualsiasi cosa volesse. Dall'altra rappresentava un limite, poiché gli impediva, come in quell'occasione, di 'metterci la faccia'. Orgoglio? Divismo? Chi può dirlo. Ad ogni modo, Bill rigirò la situazione a proprio vantaggio. Michael Jordan chiese davvero all'attore di entrare nel cast di Space Jam. Il candidato all'Oscar per Lost in Translation scese dunque in campo, accanto ai mitici personaggi animati dei Looney Tunes.

Space Jam è stata un'esperienza davvero piacevole per Bill Murray, che tuttavia, durante la chiacchierata con i Kelce, non ha perso occasione per togliersi un sassolino dalla scarpa. Quando gli è stato chiesto di classificare Jordan tra gli attori con cui ha recitato nel corso della sua lunga carriera, ha scherzato dicendo che è "probabilmente il miglior tiratore scelto con cui abbia mai lavorato".

Il film diretto da Joe Pytka ha incassato 250,2 milioni di dollari a livello globale, diventando il secondo film sul basket di maggiore incasso di sempre e il più redditizio film sportivo dopo Rocky IV e The Blind Side.