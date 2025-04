Sotto le foglie, veleno di madre in figlia: incontro con Ludivine Sagnier

News Cinema

A distanza di oltre vent'anni dai tre film girato a inizio carriera Ludivine Sagnier torna a recitare in un film di François Ozon, Sotto le foglie, ritratto al curaro di un'avvelenato rapporto fra madre e figlia. Abbiamo incontrato l'attrice, a Roma per i Rendez-vous del cinema francese.

Il sorriso è sempre vivace, pronto ad allargarsi con divertita soddisfazione quando capisce le domande dei giornalisti, formulate in italiano. Succede praticamente sempre. Ludivine Sagnier ha messo a frutto la duplice esperienza dalle nostre parti per serie di Paolo Sorrentino, The Young Pope (“a Roma, Villa Medici, meravigliose settimane di sole”) e The New Pope (“altrettanto bella, ma nel freddo e grigio di Venezia, con il mio personaggio al centro di una parabola molto cupa”).

Si trova bene dalla nostre parti, l’ex ragazzina prodigio del cinema francese, “ma la prossima volta voglio recitare in italiano”. A proposito di esperienze passate, è venuta a Roma per presentare ai Rendez-vous del cinema francese Sotto le foglie, in uscita il 10 aprile per BIM, il film con cui è tornato a lavorare con François Ozon dopo i tre film praticamente consecutivi di inizio carriera, poco più che adolescente, Gocce d’acqua su pietre roventi, 8 donne e un mistero e Swimming Pool.

“Forse ci eravamo un po’ stancati, dopo quelle tre collaborazioni così ravvicinate”, ci ha detto. “Furono grandi successi, ci permisero di vivere cose molto intense, ma li avevamo accompagnati in giro per il mondo ed era giunto il momento in cui ciascuno era giusto andasse in una propria direzione. Ora arriva Valerie, un personaggio che non suscita un’empatia immediata, con il suo atteggiamento ostile, ma nel corso del film riusciamo a capire la sua fragilità da dove arriva. È una donna che non ha avuto un’infanzia facile, cresciuta in ambiente rurale con una madre prostituta, probabilmente ha subito tante derisioni se non molestie nel corso del suo percorso scolastico. Ha impiegato molto tempo per riuscire a trovarsi. Ognuno di noi ha qualcosa da perdonare ai propri genitori e ci riesce in maniera diversa. È questo il tema del film. Cosa ereditiamo dall’infanzia e come riusciamo a superare i traumi vissuti? Il contrasto in Sotto le foglie non è fra le due anziane e i figli, ma fra questi ultimi, che affrontano il perdono in maniera diversa. Uno riesce a farlo, l’altra no. La tossicità, che emerge all’inizio nell’avvelenamento da funghi, è una metafora di quello che le donne hanno trasmesso ai figli”.

Il film racconta di Michelle (Hélène Vincent), che vive la sua pensione in un piccolo villaggio della Borgogna, vicino alla migliore amica Marie-Claude (Josiane Balasko). Quando sua figlia Valérie (Ludivine Sagnier) e il nipote arrivano a casa le cose iniziano a prendere una strana piega. La figlia mangia dei funghi velenosi raccolti dalla madre e Vincent (Pierre Lottin), il figlio di Marie-Claude appena uscito di prigione, porta ulteriormente sconvolgimenti alla quotidianità di queste due famiglie.

Sotto le foglie mette al centro del racconto due donne anziane, cosa non frequente. “Ci sono sempre più ruoli per attrici avanti con gli anni“, ha aggiunto Ludivine Sagnier, “è molto importante che si sia giunti a mostrare sul grande schermo il percorso di una donna in tutte le fasi della sua evoluzione. A questo si aggiunge una volontà precisa di Ozon che compie un atto militante femminista, scegliendo di avere come protagonista una settantenne e una ottantenne. Lui ha sempre amato tantissimo le donne, che hanno avuto ruoli centrali nella sua carriera, mostrandole nella loro diversità. È molto bello sia protagonista, a ottant’anni, Hélène Vincent, con le sue rughe e il volto che lascia trasparire tutte le esperienze di vita. Ci sono esempi anche nel cinema italiano, in Comencini e Sorrentino, con protagoniste straordinarie e piene di vita, come in È stata la mano di Dio. Ma è vero che di solito ad attrici avanti con gli anni vengono attribuiti ruoli categorizzati, come la nonna gentile che si occupa dei nipoti o fa le torte. È un modo di ridurre la donna di una certa età in una casella”.

Il rapporto con Ozon è consolidato, ancora più significativo visto che la quarta collaborazione è arrivata dopo venti anni e più di carriera di entrambi. “Non è cambiato, il segreto della sua energia risiede nel fatto che non è solo il regista dei suoi film ma anche in parte il direttore della fotografia, c'è lui dietro alla macchina da presa. È sempre al centro dell’azione, il che gli permette di avere un ruolo attivo, non solo come direttore d’orchestra. Ho provato grande piacere, in questo film, a interpretare il mio personaggio nella seconda parte, quando si manifesta con maggiore dolcezza. Abbiamo lavorato con François e con la costumista per renderla più empatica. Rimane un film contemplativo, nato dalla volontà di Ozon di riflettere sull’avanzamento degli anni, tematica che riguarda ovviamente anche lui. Il ritmo del tempo filmico è in antitesi con la sua frenesia di girare una media di un film all’anno, tutti diversi come genere e tematiche. In questo caso ha voluto fermarsi con una storia più riflessiva. Non è cambiata negli anni la sua volontà di non dare una chiave psicologica agli attori, ritenendo che noi, come il pubblico, dobbiamo essere liberi e con un ruolo attivo nel proiettare quello che vogliamo nei personaggi e nella storia”.