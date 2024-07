Sospesi: A Giffoni il film che racconta le vite sospese dei ragazzi di San Patrignano

News Cinema

Paolo Ruffini ha presentato nella quinta giornata di Giffoni Film Festival il primo film scritto, diretto e interpretato dai ragazzi di San Patrignano, un progetto prezioso che arriva dritto al cuore e dà speranza.

Un corto d'autore interamente ambientato all'interno della comunità di San Patrignano e scritto, diretto e interpretato dai ragazzi e dalle ragazze della stessa. È un progetto ambizioso e estremamente formativo qullo di Sospesi, presentato in anteprima alla 54esima edizione del Giffoni Film Festival. Perché nasce nell’ambito nel progetto SanPa Cine Lab, laboratorio di cinematografia sperimentale diretto da Paolo Ruffini. Per cinque mesi l'attore ha insegnato ai partecipanti i fondamentali del linguaggio cinematografico e le tecniche di base di filmmaking, con l'obiettivo di fornire loro tutti gli strumenti per confezionare un film dall'inizio alla fine.

Di cosa parla Sospesi, il corto realizzato dai ragazzi di San Patrignano

I ragazzi che hanno partecipato al progetto, impegnati a vario titolo sia davanti che dietro la telecamera, hanno deciso di non raccontare storie di droghe o di dipendenza ma di mettere in scena spaccati evocativi della loro vita nella comunità. Il risultato sono quattro storie d’amore incrociate, quattro storie che ruotano attorno al concetto della sospensione dell’amore, come momentaneamente sospesa è la vita all’interno della comunità. Il titolo evoca proprio aspetti connessi alla vita all’interno di San Patrignano, dove vivono e lavorano persone che hanno scelto di mettere in pausa la propria ordinarietà, abbracciando un percorso di riscatto sociale e umano. Un percorso che, però, per funzionare, implica una momentanea sospensione di tutto ciò che scandisce la quotidianità dei singoli a favore della quotidianità.

Le particolarità del progetto

Il progetto ha coinvolto 28 persone in percorso a San Patrignano, divise in due classi: quella degli attori guidata dal docente di recitazione Gabriele Colferai, e quella dei cosiddetti pensatori guidata dal docente di sceneggiatura Stefano Ascari. Nella fase di shooting il gruppo di lavoro si è esteso a una sessantina di persone che hanno ricoperto e firmato tutte le figure professionali della filiera produttiva, dalla regia alla fotografia, dalla produzione alla recitazione, fino al trucco e ai costumi. Il risultato è un corto sicuramente unico, che ha potuto contare su ben 17 location, tutte all'interno di San Patrignano, e circa 800 comparse.

Lungo 36 minuti, Sospesi è girato interamente in bianco e nero proprio per collocare la storia in un tempo e un luogo sospesi. È una produzione Vera Film e San Patrignano in collaborazione con Giffoni Film Festival e Morgana Studio ed è prodotto da Paolo Ruffini. La regia è di Fabio Guerra e Tonja Korosteliev.

Le dichiarazioni di Jacopo Gubitosi e Paolo Ruffini

Il Giffoni Film Festival ha contribuito attivamente al progetto dando il suo appoggio. Il direttore generale del festival Jacopo Gubitosi ha ringraziato di cuore Ruffini, ormai da tempo vicino alla realtà di Giffoni e ospite sempre gradito. "Un progetto di spessore. Paolo è riuscito in un'impresa che sembrava impossibile. Noi vi abbiamo subito accompagnato in questo bellissimo percorso", ha detto Gubitosi.

Un emozionatissimo Ruffini ha parlato del progetto ai giornalisti con orgoglio. "Sembrava una follia fare un film dentro San Patrignano. Ma significa anche avere delle possibilità e delle energie che sarebbero inimmaginabili altrove. Abbiamo girato in un ippodromo, in un salone con la disponibilità di lavoro totale, in un posto dove c'è passione, solidarietà, inclusività. Con persone reali a cui affidare grandi responsabilità. Questa esperienza mi ha restituito l'amore per il mio mestiere. Devo tutto a loro", ha detto Ruffini riferendosi ai ragazzi che si sono messi in gioco in questa sfida (alcuni di loro presenti a Giffoni per condividere con i più giovani le loro emozioni).

L'esperienza, intensa e sicuramente ben riuscita, ha fatto venire voglia a Ruffini e alla produzione di replicare e rendere, forse, ancora più ambizioso il progetto. "Stiamo pensando di fare una serie, la volontà c'è. Io lo voglio, VERA Film lo vuole, Giffoni c'è. In Italia l'anno scorso sono stati fatti 385 film. Non vedo perché non dovrebbe esserci", ha concluso l'attore.