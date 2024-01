Sopravvissuti: ecco il trailer italiano ufficiale del film con Denis Ménochet

News Cinema

L'attore francese, splendido attore di film come As Bestas e Peter Von Kant, è protagonista di questo western contemporaneo che arriva nei cinema il 7 marzo. Ecco trailer e trama di Sopravvissuti.

Francese, classe 1976, Denis Ménochet non ha forse in Italia tutta la fama e il riconoscimento che meriterebbe per il suo grande talento.

Ha esordito al cinema grazie a Emmanuel Carrère (proprio lo scrittore) che lo volle in L'amore sospetto, il film che diresse a partire dal suo romanzo "I baffi", e si fece poi notare nel ruolo del del fattore Perrier LaPadite di Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Più di recente, è stato lo straordinario protagonista dell'altrettanto straordinario As Bestas, e di film come Peter Van Kant e The French Dispatch. Lo vedremo di nuovo nei cinema italiani, dal 7 marzo in un thriller che è stato descritto anche come un western contemporaneo e che si intitola Sopravvissuti.

Distribuito in Italia da No.Mad Entertainment, il film segna l'esordio nella regia del giovane Guillaume Renusson, e ha vinto di recente la XXI edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival.

Ecco la trama ufficiale del film:

Dopo un grave incidente stradale, nel quale ha perso la vita sua moglie, Samuel, in piena riabilitazione mentale e fisica, sente il bisogno di stare da solo e decide di ritornare nel suo chalet nel cuore delle Alpi italiane. Una notte, una giovane donna si introduce nel suo chalet per rifugiarsi dalla tormenta di neve. È straniera e vuole raggiungere la Francia attraversando la montagna. Samuel non vuole mettersi nei guai, ma davanti a questa situazione di estremo pericolo, decide di aiutarla. Non immagina che al di là dell'ostilità della natura, dovrà affrontare la cattiveria dell’Uomo...