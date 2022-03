Sonic 2: il final trailer italiano del nuovo film tratto dal celebre videogame Sega

News Cinema

Il film, che torna a mescolare animazione in CGI e riprese in live action, debutta nei cinema italiani il prossimo 7 aprile. Questo è il final trailer di Sonic 2.

È arrivato il final trailer italiano di Sonic 2 - Il film, il nuovo film ispirato al celebre personaggio dei videogame Sega che debutta nei cinema italiani il 7 aprile al cinema.

Di nuovo realizzato mescolando CGI e riprese in live action, il film segna il ritorno di James Marsden e Jim Carrey nei ruoli di Tom e del dottor Ivo Robotnik, e segna anche la nuova entrata di un arcirivale di Sonic, l'echidna Knuckles, alleato di Robotnik. A far squadra con Sonic e Tom arriva anche il pilota Tails (naturalmente dotato dell'iconica e utile doppia coda!).

Siete pronti, per Sonic 2?

Sonic 2 - Il film: il final trailer