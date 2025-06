So cosa hai fatto, la regista spiega il ritorno di Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr: "Non c'è film senza di loro"

News Cinema

Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. sono gli unici a fare ritorno nel reboot di So cosa hai fatto e la regista ha voluto evidenziare il trauma dei loro personaggi e l'impatto che ha avuto sulle loro vite.

Il reboot di So cosa hai fatto non potrà ignorare il passato e, a detta della regista Jennifer Kaytin Robinson, era importante che questo dettaglio emergesse nel film. Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. sono stati coinvolti ancora una volta nel franchise ed era fondamentale per la regista che emergesse l’importanza dei loro personaggi anche in questa nuova disavventura. Julie James e Ray Bronson ne hanno passate tante e saranno coinvolti ancora una volta in una caccia all’assassino nel reboot di So cosa hai fatto.

So cosa hai fatto, la regista ha voluto evidenziare come il trauma ha cambiato Julie James e Ray Bronson nel reboot

Ai microfoni di Screen Rant, la regista ha confermato di aver lavorato a stretto contatto con le due star veterane del franchise durante lo sviluppo della storia, assicurandosi di realizzare delle “versioni dei personaggi che si adattassero a loro”. Trattandosi di un sequel che ripercorrerà a grandi linee quanto accaduto in passato, So cosa hai fatto non potrà ignorare quel trauma che entrambi i personaggi si portano dietro dalle precedenti battaglie e come quel dolore abbia poi plasmato la loro vita da adulti:

Voglio dire, non c’era film senza di loro. Sono andata da entrambi, ho detto loro cosa volevo fare e ho dato loro la spiegazione, del tipo perché penso che sia divertente farlo adesso. Ecco perché questo film dovrebbe esistere ora. E abbiamo lavorato a stretto contatto. Ho collaborato a stretto contatto sia con Jen che con Freddie per assicurarmi che sembrassero le versioni del personaggio che sembravano giuste per loro. E quindi ci sono state molte conversazioni. Abbiamo parlato molto, perché c'è un aspetto, questo film è davvero, davvero divertente e ha un sacco di fantastiche sequenze di uccisioni, c'è una vera e propria vena emotiva. E come stavamo parlando di quanto sarebbe traumatizzata Julie James? Tipo, tu saresti traumatizzato, e lo sarebbero entrambi. E questo film parla di come il trauma in qualche modo ti influenza, ti plasma e ti cambia, sotto tutte le divertentissime gag urlanti. Quindi sì, si trattava di capire esattamente come sarebbero queste persone oggi, da adulte, dopo aver convissuto con quello che è successo loro per tutti quegli anni.