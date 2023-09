Snowpiercer, Chris Evans ammette di aver avuto difficoltà con la sceneggiatura

News Cinema

In principio Chris Evans ammette di aver avuto qualche difficoltà a metabolizzare la sceneggiatura di Snowpiercer.

Chris Evans ha recitato in moltissimi film, ma non tutti l’hanno convinto sin da subito. Ad esempio Snowpiercer ha impiegato un po’ prima di decollare nella sua testa. L’attore ha lasciato un segno soprattutto nell’universo Marvel interpretando Captain America, uno dei personaggi più amati dell’MCU e che ha appeso lo scudo al chiodo ormai da qualche anno. E mentre Chris Evans ragiona sul possibile ritorno del suo Steve Rogers, si è concesso qualche altra verità in merito ai suoi precedenti film, come per Snowpiercer.



Snowpiercer, Chris Evans non era convinto della sceneggiatura all’inizio

Uscito nel 2013, Snowpiercer è ambientato in un mondo semideserto a causa di una nuova era glaciale che ha decimato la popolazione e quei pochi che ce l’hanno fatta viaggiano a bordo dello Snowpiercer, un lungo treno in continuo movimento intorno alla Terra. Nel cast figura anche Chris Evans che interpreta Curtis, uno dei ribelli il cui obiettivo è porre fine alle pessime condizioni di vita a bordo del treno. Raccontandosi ai microfoni di GQ, l’attore ha confessato che inizialmente nutriva dei dubbi nei confronti della sceneggiatura del film. Non capiva quale fosse il senso per tutti quegli eventi inseriti nella storia e perché la struttura del sistema ferroviario fosse progettata in quel modo.

Quando ho letto la sceneggiatura per la prima volta non l’ho capita del tutto. Ho pensato: ‘Allora… cosa?’ Ogni volta che si tratta di un film che costruisce un mondo, stai costruendo un ambiente del tutto separato. C’è una sorta di presunzione per cui devi dire: ‘Ok, quindi tutti lo accettano, no?’ Nessuno è indignato dal fatto che questa sia la struttura? Questa è la norma per tutti, va bene. Devi decidere quale parte del tuo cervello vuoi impiegare. Percorri la strada intima e ti concentri sul personaggio? Cerchi di realizzare ciò che è servito perché quella società si livellasse in questo modo? È una sfida, ma puoi vedere Tilda Switon nel film e il suo approccio al questo personaggio.

L’attore ha ammesso di aver dovuto mettere da parte tutti i perché nella sua testa. E soltanto accantonando la razionalità ha potuto fidarsi del regista di Snowpiercer.

Il regista Bong è davvero visionario. Quando lavori con qualcuno che sa esattamente quello che vuole, anche se non è esattamente come lo vedevi, si genera fiducia. Come attore, la cosa più importante è avere fiducia nel regista. Altrimenti giochi in difesa.