Snopp Dogg è il protagonista di The Underdoggs: guarda il trailer della commedia in arrivo su Prime Video

News Cinema

Il celebre rapper arriva dal prossimo 26 gennaio in streaming sulla piattaforma di Amazon con un film nato da una sua idea che mette assieme la sua passione per il cinema con quella per lo sport, e il football americano in particolare.

Protagonista indiscusso della scena hip hop da trent'anni a questa parte, Snoop Dogg è sempre stato un personaggio così particolare e carismatico, così pieno di idiosincrasie, da attirare immediatamente l'attenzione del mondo del cinema e della tv. È stato protagonista di cammei in innumerevoli serie e film, ottenendo poi ruoli di un certo rilievo in film come lo Starsky & Hutch con Owen Wilson e Ben Stiller, in cui era Huggy Bear, o Scary Movie 5, ma già nel 2001 era stato nel Training Day di Antoine Fuqua e protagonista dell'horror Bones.

Ora il rapper sta per tornare sugli schermi - quelli casalinghi - con un nuovo film che lo vede protagonista, che nasce da una sua idea originale e che mette assieme la passione che ha per la recitazione con quella, ancora più nota e spiccata, per lo sport e per il football americano in particolare.

il 26 gennaio debutterà in streaming su Prime Video un film intitolato di The Underdoggs, di cui di seguito trovare il trailer ufficiale originale nella versione red band.

Scritto da Danny Segal e Isaac Schamis, e diretto da Charles Stone III, il film vede Snoop Dogg nei panni di Jaycen "Two Js" Jennings, ex campione di football caduto in disgrazia che, dopo un incidente d'auto, accetta di prestare servizi sociali allenando una turbolenta squadra di ragazzini della sua città: sarà per lui l'occasione per rimettere in sesto la sua vita e ritrovare l'amore per quello sport che gli ha dato tanto.

Al fianco di Snoop Dogg nel film ci sono Tika Sumpter, Andrew Schulz, Mike Epps, and George Lopez.

Ecco il trailer ufficiale di The Underdoggs: