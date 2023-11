Simpson 2, il sequel al cinema è ancora possibile? Le voci si intensificano

News Cinema

Adesso che lo storico executive producer James L. Brooks sta tornando al cinema, pare che un secondo film dei Simpson possa diventare realtà. O almeno c'è quest'intenzione.

Sono trascorsi oltre sedici anni da I Simpson - Il film (2007), che portò sul grande schermo una delle più popolari serie animate di tutti i tempi, ininterrottamente in corso dal 1989 e rinnovata fino al 2024. Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, soprattutto dopo che la Fox, patria dello show, è passata sotto proprietà Disney nel 2019. Ma le voci di un sequel cinematografico non sono mai mancate, e le ultime sono state intercettate dal sito The InSneider... Leggi anche Nessun cambiamento ne I Simpson: Homer continuerà a strangolare Bart

I Simpson, c'è la volontà di un seguito per il grande schermo

Con 757 episodi all'attivo, I Simpson è un vero mito della tv: nonostante inevitabili alti e bassi per una serie animata così longeva, rimane un marchio abbastanza lucrativo da essere rimasto fermo al suo posto, anche nel terremoto del passaggio alla Disney. Uscito nel 2007, I Simpson - Il Film fu diretto da David Silverman, regista storico della serie, e portò a casa 536.400.000 dollari, su un budget di 75: fu in altre parole un successo colossale, che avrebbe senz'altro generato un sequel, se non fosse che lo staff dei Simpson cominciava già a essere in pesante affanno per la necessità di inventare trame per lo show, e l'evento è stato sempre posticipato.

A quanto si dice i 20th Century Studios (reincarnazione ormai sussidiaria della Disney, ex-20th Century Fox) avrebbero colto l'occasione per rimettere in moto il progetto, quando hanno accettato di finanziare il ritorno al cinema del premio Oscar James L. Brooks, come regista del prossimo Ella McKay. Brooks è sempre stato, insieme al creatore dei personaggi Matt Groening e al compianto scrittore Sam Simon, uno dei padri dei Simpson, e sembra che la major abbia messo sul piatto il suo impegno anche su un sequel del film dei Simpson. Per la Disney-Fox sarebbe un affare: Ella McKay, interpretato da Emma Mackey, sarà una commedia amara sull'assistente idealista di un governatore che si prepara a succedergli. Sulla carta il regista di Voglia di tenerezza gestirà quindi un budget relativamente basso, per una prospettiva d'incassi ben diversa da quella di un secondo lungometraggio dedicato a Homer, Marge, Bart, Lisa, Maggie e resto della gang.

Se la voce sarà confermata, il seguito cinematografico delle avventure dei Simpson potrebbe sul serio diventare realtà. I fan di Spider-Pork già gioiscono.