Nessun cambiamento ne I Simpson: Homer continuerà a strangolare Bart

Dopo il polverone sollevato da un recente episodi della stagione 35, arrivano le rassicurazioni dello storico produttore James L. Brooks.

Il polverone sollevato da un recente episodio della stagione 35 de I Simpson, nel quale Homer, piegandosi apparentemente al politicamente corretto, ha lasciato intendere che non strangolerà più il figlio Bart spiegando che "i tempi sono cambiati", ha spinto i produttori a correre ai ripari assicurando che no, nulla cambierà, salvando così una delle gag più iconiche della celebre serie animata della FOX.

I Simpson: Homer continuerà a strangolare Bart

Nell'episodio in onda negli Stati Uniti il 22 ottobre, intitolato McMansion & Wife, i Simpson hanno incontrato il loro nuovo vicino di casa, Thayer (doppiato dalla voce storica della serie Hank Azaria), il quale si è complimentato con Homer per la sua ottima stretta mentre si stringevano la mano. "Vedi, Marge. Strangolare il ragazzo ha dato i suoi frutti" ha scherzato Homer rivolgendosi alla moglie, prima di aggiungere: "Scherzavo. Non lo faccio più. I tempi sono cambiati". La scena ha scatenato una valanga di commenti sui social network, tra chi ha applaudito la serie per aver messo fine a un atto violento e chi si è lamentato. Ma, come hanno notato in molti, il cambiamento sembrava essere avvenuto già da diverso tempo, poiché l'ultima volta che Homer aveva strangolato Bart correva l'anno 2019, nel primo episodio della stagione 31.

Ebbene, a quanto pare si è trattato di un grosso fraintendimento. A People, il produttore esecutivo de I Simpson James L. Brooks ha detto: "Non pensate per un secondo che stiamo cambiando qualcosa. Niente è stato addolcito. Niente, niente, niente. Continuerà a essere strangolato - se vi piace usare un simile terribile termine per questo. Continuerà a essere amato da suo padre in un modo molto specifico".

La gag dello strangolamento di Bart da parte di Homer fa parte de I Simpson sin dagli esordi, quando nella seconda metà degli anni '80 andava in onda come corti animati durante il The Tracey Ullman Show. La gag è stata usata in più di 125 episodi e ha coinvolto una varietà di altri visitatori e residenti di Springfield. La serie, in onda attualmente con la stagione 35, è stata già rinnovata per un ulteriore ciclo di episodi e detiene il record di sceneggiato più longevo della tv americana.