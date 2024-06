SiamoAiTitoliDiCoda: i lavoratori del cine-audiovisivo scendono ancora in piazza il 27 giugno

News Cinema

Chi lavora nel settore della produzione di film e serie si dà ancora appuntamento in piazza a Roma dopo la manifestazione dello scorso 4 giugno. La manifestazione sarà concomitante con la premiazione dei Nastri d'Argento.

La manifestazione organizzata lo scorso 4 giugno per portare all’attenzione del governo e dell’opinione pubblica i ritardi nell'emisssione dei decreti e il conseguente rallentamento della produzione, non basta. I lavoratori del cinema scendono nuovamente in piazza per ribadire la drammaticità in cui versano il loro presente e il loro futuro. Sono diverse le associazioni di categoria che partecipano insieme, ma tutti coloro che lavorano dietro la macchina da presa sono invitati a farsi sentire. Inevitabilmente si sentono coinvolti anche i professionisti che in questo momento sono sul set al lavoro, che trovano il modo di farsi sentire con i colleghi anche solo spiritualmente, perché è dell'avvenire dell'intero settore che si tratta. L'AIARSE (Aiuto Registi, Script Supervisor e Assistenti alla Regia), con il suo presidente Ciro Scogliamiglio (in basso in un video del 4 giugno), è tra le associazioni più attive nel tenere alta la voce e fermo il polso con il Governo e chiunque altro voglia aderire può scrivere a questo indirizzo: siamoaititolidicoda2024@gmail.com

Questa volta la manifestazione è stata organizzata per le ore 17 di giovedì 27 giugno, un orario non casuale perché va a coincidere con l'inizio della cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento, i premi del SNGCI (Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani). I professionisti che lavorano nell'industria dell'audiovisivo si incontreranno in Piazza Mancini a Roma, adiacente al Museo Maxxi che ospita la premiazione. Qui sotto il comunicato ufficiale del comitato #SiamoAiTitoliDiCoda: