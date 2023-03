Si scrive William H. Macy, si legge "Caratterista": cinque film in streaming per celebrare il suo talento

News Cinema

L'attore candidato all'Oscar per Fargo compie oggi 73 anni. Eccovi i film in streaming dove offre il meglio del suo repertorio.

A cavallo tra i due millenni, quando si pensava al concetto di caratterista applicato al cinema americano, il volto che per primo veniva alla mente era senza dubbio quello di William H. Macy. Un attore capace di rappresentare il lato oscuro dell’uomo comune come pochi altri hanno saputo fare in tempi moderni. La celebrità l’ha definitivamente raggiunta sul piccolo schermo grazie alla serie Shameless dove interpreta l’orrendo capofamiglia Frank Gallagher. Sul grande schermo ha invece lavorato con molti autori di indubbio valore, come confermano i cinque film in streaming selezionati per celebrare la sua bravura nel giorno del suo settantatreesimo compleanno. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da William H. Macy

Fargo

Sesso e potere

Pleasantville

Magnolia

Thank You for Smoking

Fargo (1996)

Fargo: Il Trailer della versione in 4k per il 25esimo anniversario del Film - HD

Il film della definitiva conferma arriva grazie a Joel ed Ethan Coen, che lo adoperano alla perfezione del ruolo del signor nessuno che organizza il rapimento della moglie per togliersi dai guai economici. Macy risponde con una prova maiuscola che merita la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Fargo è un film geometrico e autunnale, capitanato da una grande Frances McDormand e con Steve Buscemi e Peter Stormare come grandiosi comprimari. Film sulla follia umana e la casualità del male. Oscar per la miglior attrice e la sceneggiatura originale. Ne avrebbe meritati altri. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Sesso e potere (1997)

Apparizione veloce ma assolutamente ficcante in uno dei film più “politici” e velenosi del decennio, una satira sul potere mediatico e quello che riescono a farci bere grazie alle fake news. Robert De Niro, Dustin Hoffman e Anne Heche diretti da un Barry Levinson in gran forma fanno di Sesso e potere un film coi fiocchi, spiritoso e corrosivo. Candidatura all’Oscar per Hoffman e alla sceneggiatura. Da rivedere perché si tratta di un’idea che potrebbe benissimo essere raccontata ai nostri giorni. Purtroppo…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Pleasantville (1998)

A Macy l’onore di recitare accanto a un’altra grande attrice del periodo quale è stata Joan Allen. I giovanissimi Reese Witherspoon e Tobey Maguire sono i due fratelli che vengono catapultati in una cittadina ideale, da cartolina, in bianco e nero. Un Gary Ross in grande spolvero fa di Pleasantville il film fantastico per famiglie che incanta una generazione, generoso e caldo. Con riflessioni sulla vita del tutto non scontate. Bellissimo. E Macy fa faville accanto alla Allen. Da applausi. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Magnolia (1999)

Uno dei film più importanti e innovativi del decennio, un labirinto di storie che raccontano esseri umani alla deriva, relazioni interpersonali complesse, dolori mai sopiti il tutto dentro una messa in scena clamorosa. Magnolia è il capolavoro del primo Paul Thomas Anderson, scandito dalle canzoni di Aimee Mann e interpretato alla perfezione anche da Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Riley, Philip Baker Hall, Jason Robards Jr. e un titanico Tom Cruise. Orso d’Oro a Berlino e tre nomination all’Oscar tra cui quella per la sceneggiatura originale e a Cruise come non protagonista. Film davvero epocale. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Thank You for Smoking (2006)

Altra parte piccola ma lussuosa nell’esordio alla regia di Jason Reitman. Thank You for Smoking è un altro piccolo gioiello di commedia sociale satirica e impegnata, con un Aaron Eckhart magistrale e una coppa d’assi nella manica quali Maria Bello e il fido J.K. Simmons. Si ride a denti strettissimi, ci si appassiona al dibattito in salsa grottesca, si parteggia per il “nemico” che vuole venderti tabacco a ogni costo. Film sulfureo e suadente. Un cult-movie in poche parole. Disponibile su CHILI, Google Play, NOW.