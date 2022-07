She Said: il trailer del film con Carey Mulligan e Zoe Kazan, giornaliste che indagano sul caso Weinstein

News Cinema

Uscirà in Italia il 17 novembre She Said, l'atteso film sulla storia delle due giornaliste del New York Times che hanno dato inizio al #MeToo. Protagoniste Carey Mulligan e Zoe Kazan. Ecco il trailer.

Da Tutti gli uomini del presidente a Il caso Spotlight, il cinema civile americano ha spesso raccontato le pagine più buie della cronaca, attraverso la voce dei giornalisti che per primi le hanno scoperte. Non fa eccezione She Said, ispirato alla storia delle giornaliste del New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, che hanno aiutato la nascita del movimento #MeToo indagando su Harvey Weinstein e su tutti gli abusi compiuti sulle donne dai mogul di Hollywood. Una storia che tutti sapevano ma per cui in molti casi era stato comprato il silenzio delle vittime, sottoposte a minacce e ricatti.

Grazie a Twohey e Kantor (nel film Carey Mulligan e Zoe Kazan), queste orribili storie sono venute allo scoperto. A dirigere She Said, di cui è appena uscito il primo trailer, e che arriverà nei cinema italiani il 17 novembre, è Maria Schrader, regista resa nota dalla serie Unhortodox. La sceneggiatura, tratta dal libro "She Said: Breaking The Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement", è della scrittrice e drammaturga inglese Rebecca Lenkiewicz, che ha vinto l'Oscar per Ida. Tra i produttori anche Brad Pitt con la sua Plan B.