Shazam! Furia degli Dei: azione, dramma ed (alcuni) indizi nel nuovo trailer del cinecomic DC

In queste ore è arrivato online un nuovo trailer ufficiale in italiano di Shazam! Furia degli Dei, nuova avventura del supereroe interpretato da Zachary Levi, al cinema dal 16 marzo.

Nel caos generato dalla fusione fra Warner Bros. e Discovery alcuni progetti sono riusciti a salvarsi. Fra questi spiccano soprattutto le pellicole già terminate e con una data d'uscita. Shazam! Furia degli dei sarà quindi in sala dal 16 marzo - come previsto - ed è pronto a regalare emozioni e scene d'azione agli spettatori, come si evince dallo spettacolare nuovo trailer italiano rilasciato in queste ore.

Shazam! Furia degli dei - Le prime anticipazioni sulla trama contenute nel trailer

Il trailer si apre con una scena che preannuncia l'inizio di una "guerra" e dello scontro con alcuni nemici davvero temibili. Si passa poi ad un riepilogo di quanto accaduto negli ultimi anni - il primo capitolo risale al 2019 - e ad un montaggio di spettacolari scene d'azione, esplosioni, momenti drammatici e scene di combattimento fra Billy/Shazam e le divinità che sono giunte sulla Terra. Secondo alcuni fan, in un frame si vedrebbe anche la sagoma di Wonder Woman - della cui apparizione nel cinecomic, del resto, si vocifera ormai da tempo.



Shazam! Furia degli Dei: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Shazam! Furia degli dei continua quindi a raccontare la storia di Billy e dei suoi fratelli adottivi, in grado di trasformarsi in supereroi semplicemente pronunciando la parola "Shazam!". L'improbabile team sarà infatti costretto a tornare in azione per combattere le figlie di Atlante, decise a distruggere il mondo con un'arma molto potente. Nel frattempo, Billy dovrà giungere ad un accordo con gli dei, adirati con lui perché dà per scontati i suoi poteri. Nei panni di Shazam torna quindi Zachary Levi, affiancato da Asher Angel (Billy Batson), Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman) ed Adam Brody (la versione "supereroe" di Freddy). A prestare corpo e voce alle figlie di Atlante, Hespera e Calipso, sono rispettivamente Helen Mirren e Lucy Liu. Completa poi il cast Rachel Zegler - al suo secondo lungometraggio, dopo West Side Story di Steven Spielberg - nel misterioso ruolo di Anthea, la terza figlia di Atlante che deciderà però di schierarsi dalla parte di Billy e dei suoi fratelli, nel tentativo di proteggere la Terra dalle sue sorelle. Secondo alcune indiscrezioni, fra Anthea e Freddy ci sarà una grande chimica, che potrebbe sfociare in una relazione. La pellicola potrebbe inoltre sancire il ritorno di Wonder Woman\Gal Gadot. L'attrice israeliana potrebbe infatti apparire per l'ultima volta nei panni di Diana Prince proprio nel sequel di Shazam!, dal momento che il terzo capitolo del "suo" personale franchise è sospeso. Per scoprire se il sogno di molti fan si realizzerà, non resta dunque che attendere il 16 marzo.