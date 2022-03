News Cinema

Shazam 2 anticipato al 2022, The Flash e Aquaman 2 slittano al 2023

di Domenico Misciagna 10 marzo 2022 2

La Warner Bros. ha modificato diverse date di uscita dei film legati all'universo DC Comics: i cambiamenti riguardano Shazam! 2, Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom, The Flash, con spostamenti di diversi mesi. Guardiamo le date.