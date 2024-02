Shambhala: la video recensione del film ambientato sulle cime dell'Himalaya che ha chiuso il concorso di Berlino

News Cinema

Fra le valli i passi e le vette meravigliose dell'Himalaya è ambientata la storia di formazione di una giovane donna proveniente da un villaggio nepalese in Shambhala, film di Min Bahadur Bham che ha chiuso in concorso del Festival di Berlino. La video recensione di Mauro Donzelli.

Un luogo sospeso nel cielo, inusuale ambientazione in cui il cinema ha semmai lasciato spazio spesso al reportage di viaggio, all'alpinismo. Invece questa volta le cime, le valli e i passi di alta quota dell'Himalaya fanno da sfondo a un film, Shambhala, che batte bandiera nepalese. Il regista è locale, si chiama Min Bahadur Bham e ha presentato il suo film come ultimo nel concorso del Festival di Berlino 2024. La sua opera prima, Kalo Pothi, era stata presentata alla Settimana della critica di Venezia nel 2015.

Siamo in un villaggio in cui una donna fresca sposa e incinta, Pema, cerca di costruire la sua vita e abituarsi alle grandi novità. La scomparsa durante il tortuoso viaggio in quota verso il Tibet del primo marito la porta ad avventurarsi in un cammino fra gli estremi implacabili della natura, meterologicamente e non solo, per inseguire le sue tracce e ritrovarlo. Ovviamente sarà occasione per un percorso di formazione e auto scoperta, una liberazione dai freni di una cultura che non valorizza una donna forte e indipendente come lei. Un piacevole, magari un po' ripetitivo viaggio fra panorami mozzafiato.

La video recensione di Mauro Donzelli di Shambhala di Min Bahadur Bham.