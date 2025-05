Shailene Woodley ex-nuotatrice, sirena e mamma: A Beautiful Journey è il nuovo film da protagonista dell'attrice

News Cinema

Scritta e diretta dalla regista francese Nathalie Marchak, la storia di A Beautiful Journey è descritta come un incrocio tra La vita è bella e Captain Fantastic.

La 33enne Shailene Woodley, che conosciamo bene grazie ai ruoli che ha interpretato in Resta con me, Colpa delle stelle e la saga di Divergent, è stata scritturata per il personaggio principale di A Beautiful Journey, una storia che esplora il legame madre-figlio. Il film è una co-produzione tra Francia e Regno Unito, scritta e diretta dalla francese Nathalie Marchak, il cui inizio riprese previsto per il prossimo autunno. Nonostante sia ambientato a New York dove saranno girati gli esterni, la maggior parte dei set saranno allestiti in Europa.

L'attrice statunitense interpreterà Mary, un’ex nuotatrice professionista che lavora come sirena all’Acquario di New York e al contempo è una mamma single, impegnata con la crescita del figlio di 7 anni. Quando arriva la dolorosa comunicazione che devono lasciare l'appartamento in cui sono in affitto, la donna decide di fingere che stiano partendo per un'avventura straordinaria, un gesto che la porterà a perdersi (e ritrovarsi) lungo il cammino. Il progetto è descritto dai produttori come un incrocio tra La vita è bella e Captain Fantastic.

Shailene Woodley ha già interpretato il ruolo di una madre in Big Little Lies, ruolo per cui ha ricevuto una nomination agli Emmy Awards. È stato il suo manager a manifestare l’interesse che la sua cliente avrebbe potuto avere per il personaggio di A Beautiful Journey e a favorire l’incontro con la regista Marchak. "Lavorare con Shailene Woodley è un sogno", ha dichiarato quest'ultima, "con la sua autenticità e la profondità che la contraddistinguono, Shailene illuminerà il percorso intimo e trasformativo di Mary".