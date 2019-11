Sex Crimes - Giochi pericolosi: tutto quello che c'è da sapere sul thriller erotico con Denise Richards e Neve Campbell

News Cinema

E, probabilmente, voi non avete mai osato chiedere.

In originale si chiama Wild Things, da noi hanno giocato anche nel titolo con l'elemento per cui il film è principalmente universalmente noto: il sesso. Torbido, sudaticcio e perfino omosessuale. Ma Sex Crimes - Giochi pericolosi, è molto più del film dove Neve Campbell e Denise Richards si lasciano andare a effusioni lesbo e nel quale appare un threesome (cosa che, nel 1998, suscitò comunque negli spettatori più di un turbamento).

Andiamo per gradi e cerchiamo di capire meglio.

Di cosa parla Sex Crimes - Giochi pericolosi

Siamo in Florida, in un liceo della cittadina di Blue Bay. Un insegnante del liceo locale, l'affascinante Sam Lombardo, viene accusato di stupro da una sua allieva ricca e popolare, Kelly, che si era invaghita di lui ed era stata respinta. Per supportare questa accusa, nata per ripicca, Kelly convince un'altra ragazza della scuola, Suzie, ribelle e travagliata, a sostenere di essere stata anche lei vittima di violenza da parte del professore. Per difendersi Sam si affida all'unico, scalcinato e losco avvocato che accetta di difenderlo, e in tribunale riesce a dimostrare la sua innocenza, ottenendo così un risarcimento per diffamazione milionario.

A questo punto entra in scena un detective della polizia non esattamente pulito, Ray Duquette, che inizia a sospettare che Lombardo e le due ragazze si siano accordati per intascarsi i milioni di dollari ottenuti al termine del processo. Ma siamo appena all'inizio di un complesso gioco di scatole cinesi che riveleranno progressivamente verità pronte a essere smentite e capovolte alla svolta narrativa successiva.

Alla regia, John McNaughton

Scritto dal semisconosciuto Stephen Peters, Sex Crimes è stato diretto da un regista assai noto soprattutto per un motivo. Per tutti, infatti, e specie per chi ha visto Caro Diario di Nanni Moretti, John McNaughton è e sarà sempre il regista del famigerato Henry pioggia di sangue, il violentissimo e - appunto - sanguinoso e sanguinario horror del 1986 che ha rappresentato l'opera seconda dell'americano e una pessima esperienza cinematografica per Moretti. Tra gli altri film di McNaughton vanno ricordati la commedia con Robert De Niro, Uma Thurman e Bill Murray Lo sbirro, il boss e la bionda, e il poliziesco Crocevia per l'inferno, che vedeva protagonisti Ashley Judd e Luke Perry, il Dylan di Beverly Hills.

Denise Richards e Neve Campbell, ma non solo

L'immagine simbolo di Sex Crimes (oltre alla scena di sesso a tre che le vede protagoniste assieme a Matt Dillon, però iconograficamente più censurata) è quella del bacio in piscina tra le due protagoniste femminili, Denise Richards e Neve Campbell.

La prima - allora non ancora la signora Charlie Sheen - veniva dal ruolo di protagonista femminile di Starship Troopers di Paul Verhoeven - e l'anno successivo avrebbe interpretato, al fianco di Pierce Brosnan, la Bond Girl di 007 - Il mondo non basta, la dottoressa Christmas Jones. A dispetto dei suoi film successivi, questi tre titoli, e in particolare Sex Crimes, hanno segnato l'apice della sua carriera, della sua popolarità e della sua sensualità.

Anche Neve Campbell è arrivata sul set di McNaughton in un momento in cui era sulla cresta dell'onda, grazie al successo di film come Giovani streghe e dei primi due film della serie di Scream. E anche lei, da quel momento in avanti, ha visto il suo successo declinare lentamente.

Il citato Matt Dillon è stato voluto da McNaughton nel ruolo di Sam Lombardo, mentre Kevin Bacon non solo interpreta il viscido Ray Duquette ma è anche produttore del film. Un inedito Bill Murray, con tanto di collarino ortopedico, è invece l'avvocato Kenneth Bowden, quello che fa assolvere Lombardo, e che del film è a tratti allegerimento comico, ma fino a un certo punto.

A completare il cast, anche Robert Wagner e Theresa Russell.

Perché vederlo

Col suo giocare in maniera spudorata con certi stereotipi del noir e dei southern movie, con la testardaggine di John McNaughton di portare fino all'estremo i meccanismi e i ribaltamenti narrativi fino e oltre la parodia tutta volontaria, e con la stessa determinazione nel giocare con una rappresentazione del sesso esplicita e patinata al tempo stesso, Sex Crimes aveva lasciato sbigottiti molti spettatori, ma anche fatto innamorare molti altri. Il film di McNaughton si può tranquillamente definite un film di culto. O di sculto, se preferite. Come scrissero negli USA, uno di quei film per cui la definizione di "guilty pleasure" è stata inventata. Forse da allora solo Serenity è stato altrettanto coraggioso e fuori di testa.

E rimane il fatto che in Sex Crimes sono cristallizzate in purezza tutta una serie di estetiche e di forme narrative tipiche del noir e del thriller di quegli anni, rappresentando in questo senso un reperto storico altamente significativo.

Poi, comunque, ci sono pur sempre Denise Richards e Neve Campbell che pomiciano e si lanciano in un threesome: e per girare quella scena, raccontò la Campbell in un'intervista, Dillon e Denise Richards si dovettero sparare un po' di shot di tequila per tranquillizzarsi un po'.

Se poi proprio vi è piaciuto tantissimo

Sex crimes - che incassò più di 56 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 20 - ebbe ben tre sequel. Tutti scritti da Peters, tranne l'ultimo, sono in realtà rielaborazioni della trama dell'originale con situazioni, personaggi, registi e attori differenti.