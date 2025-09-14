TGCom24
Senza sangue, il film diretto da Angelina Jolie arriva su NOW
Senza Sangue
Anno: 2024
4,3
Senza Sangue
News Cinema

Senza sangue, il film diretto da Angelina Jolie arriva su NOW

Cristina Migliaccio

Diretto da Angelina Jolie e tratto dall'omonimo romanzo di Alessandro Baricco, Senza sangue arriva questa sera su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Senza sangue, il film diretto da Angelina Jolie arriva su NOW

Nato dapprima come un romanzo di Alessandro Baricco, Senza Sangue è diventato poi un film diretto da Angelina Jolie e con protagonista Salma Hayek, in arrivo questa sera, domenica 14 settembre 2025, in prima TV su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming sulla piattaforma di NOW a partire dalle ore 21:15.

Senza sangue, il film diretto da Angelina Jolie su Sky Cinema e NOW: trama, cast e curiosità

La storia inizia ad inizio del XX secolo. Protagonista è la famiglia Roca, che vive in una fattoria isolata nella campagna alla frontiera. Manuel, il padre di famiglia, vive con i suoi due figli ma un giorno la loro tranquillità viene spazzata via dall’arrivo di quattro uomini armati che cercano vendetta. Manuel tenta in ogni modo di proteggere i suoi figli da quei criminali, ma nulla può davanti a tanta ferocia. La storia, poi, effettua un salto in avanti e segue con occhio ravvicinato Nina Roca, l’unica sopravvissuta alla strage e che medita vendetta. Un giorno, infatti, incontra un venditore ambulante di nome Tito. Quella che all’apparenza è pura casualità per entrambi invece è chiaro che non lo è. Nina era sulle sue tracce, mentre Tito è consapevole del motivo che l’ha condotto da lui. E anche se il mondo ha voltato pagina, proseguendo lungo la propria strada, quello di Nina si è fermato tanto tempo prima e non ha mai dimenticato. Il passato è il motore del suo presente e la guerra, ai suoi occhi così come nel suo cuore, non è ancora finita del tutto.

Diretto da Angelina Jolie e distribuito nelle sale italiane ad aprile 2025, Senza sangue ha scelto come protagonista Salma Hayek che interpreta Nina Roca, mentre Demian Bichir interpreta Tito. A completare il cast ci pensano Juan Minujin, Andrés Delgado, Simon Rizzoni, Alfredo Herrera, Jorge Antonio Guerrero e Bernardo Tuccillo. Presentato in anteprima al Torino Film Festival 2024, il film è tratto dall’omonima opera letteraria di Alessandro Baricco pubblicato da Rizzoli nel 2002. Il film ha scelto come location la Puglia e Basilicata, ma ha effettuato delle riprese anche presso gli Studi di Cinecittà.

Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
