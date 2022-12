Senza freni, senza sosta: il film Ambulance dello scatenato regista Michael Bay è su NOW

News Cinema

Soltanto a nominare Michael Bay sale l'adrenalina. Il suo ultimo film intitolato Ambulance offre tutta la tensione e l'azione che il regista è capace di mettere sullo schermo, stavolta tra le strade trafficate di Los Angeles. Il film è su Sky e in streaming su NOW.

Chi è il regista più esplosivo di Hollywood?

Esatto, è Michael Bay.

Il suo ultimo lavoro dal titolo Ambulance è un action movie, persino "piccolo" per i suoi standard. Gli interpreti che ha scelto per le tre parti principali sono il buon Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II che abbiamo visto recentemente in Matrix Resurrection, e l'attrice messicana Eiza González. Il film è il remake di un film danese del 2005 in cui due fratelli tentano di rapinare una banca per pagare le cure mediche alla loro madre malata. La sceneggiatura di questo adattamento americano porta la firma di Chris Fedak il quale si prende alcune libertà per modificare la storia per farla funzionare sul territorio californiano. Anche la durata dice tutto: 80' il film danese contro i 136' di quello firmato da Bay.

Ambulance: azione sfrenata, ma con più attenzione ai personaggi

Ambulance si svolge nell'arco di una giornata sul caldo asfalto delle strade di Los Angeles.

Nei primi minuti facciamo la conoscenza il decorato veterano Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) che si trova in una disperata situazione. Ha urgente bisogno di denaro per le cure mediche di sua moglie. Avendo tentato la strada degli aiuti sociali senza successo, si rivolge malvolentieri a suo fratello adottivo Danny (Jake Gyllenhaal). Quest'ultimo ha intrapreso la strada della criminalità da anni ed ha un grande affetto per il fratello. Invece di aiutarlo economicamente perché non ha liquidi al momento, gli propone di partecipare a un colpo da 32 milioni di dollari, ovvero la più grande rapina in banca mai effettuata a Los Angeles. Con sua moglie in condizioni di salute critiche, Will non ha scelta e accetta.

La rapina non va come previsto e i due fratelli sequestrano un’ambulanza per tentare la fuga. A bordo ci sono l’esperto paramedico Cam Thompson (Eiza González) e un poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte. In un infinito inseguimento ad alta velocità, Will e Danny devono evitare tutte le forze dell’ordine dispiegate sul loro tragitto, mantenere in vita gli ostaggi e cercare di non ammazzarsi a vicenda. A differenza dell'abituale carico adrenalinico con cui Michael Bay farcisce i suoi film, questa volta si dedica più del solito alle relazioni tra i personaggi. La spettacolarità rimane il marchio di fabbrica del regista, ma il rapporto conflittuale tra i due fratelli che non sappiamo come andrà a finire vista la situazione in cui si sono cacciati, è il cuore del film.



Ambulance: la folle sequenza degli elicotteri girata in sole 2 ore e mezza

Non prevista inizialmente dal copione, la spettacolare sequenza dei due elicotteri che inseguono l'ambulanza nel letto artificiale del fiume è stata concepita da Michael Bay nel corso di un weekend, dopo essere stato informato che quei due veicoli sarebbero stati disponibili per qualche giorno. A lui però è bastato un pomeriggio per portare a casa quello che aveva in mente.