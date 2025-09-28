Sentry contro Scarlet Witch: chi vincerebbe in uno scontro nel MCU?

News Cinema

La forza incommensurabile del Sentry di Lewis Pullman contro la magia del caos di Scarlet Witch, alias Elizabeth Olsen, darebbe vita ad uno scontro davvero spettacolare nel MCU... ma chi avrebbe la meglio?

Il Marvel Cinematic Universe è un mondo in continua espansione. Soprattutto per quanto riguarda il panorama di eroi e cattivi, i cui poteri spaziano dalla super forza alle arti mistiche. Con l'introduzione di nuovi personaggi e l'evoluzione di quelli esistenti, sorge una domanda ricorrente tra i fan: chi vincerebbe in uno scontro? Un dibattito che diventa davvero avvincente quando le parti in causa sono due eroi incredibilmente forti, con poteri molto diversi, ma alla pari. Prendiamo Sentry (Lewis Pullman), recentemente introdotto in Thunderbolts*: ha essenzialmente il potere di un milione di esplosivi e non può essere sconfitto né dai compagni, né dall'esercito. Poi c'è la tormentata Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), una forza della natura in grado di rimodellare la realtà, creare la vita e distruggere una Gemma dell'Infinito. Chi fra i due si aggiudicherebbe la corona in uno scontro finale nel MCU?

Sentry, l'onnipotente alter ego dell'emotivamente fragile Bob, ottiene i suoi poteri tramite esperimenti supervisionati dalla corrotta e avida Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus). Bob è l'unico sopravvissuto agli esperimenti, che gli hanno conferito forza sovrumana, resistenza, capacità di volare, proiezione di energia e manipolazione molecolare. Nei fumetti, Sentry è stato descritto come la risposta della Marvel a Superman: un essere dal potere quasi illimitato, capace di distruggere pianeti e ignorare attacchi che annienterebbero chiunque. Il suo oscuro alter ego, The Void, è pura distruzione, che intrappola le sue vittime nei loro ricordi più traumatici. Chi potrebbe affrontarlo?

I poteri di Wanda Maximoff operano su un piano completamente diverso, che sfida le leggi della fisica o della forza. Le sue abilità derivano da una forza mistica e primordiale e si sono evolute radicalmente a partire dalla sua prima apparizione in Avengers: Age of Ultron (2015). Anche lei è stata oggetto di esperimenti da parte dell'HYDRA, insieme al fratello gemello Pietro (Aaron Taylor-Johnson), e la Gemma della Mente le ha conferito capacità telecinetiche e di manipolazione mentale. In WandaVision, la mutante è maturata: ha costruito un'intera realtà alternativa con l'amato Visione (Paul Bettany) e i loro figli gemelli Billy e Tommy, vite completamente nuove create dalla sua sola magia. Wanda ha riscritto il tessuto stesso dell'esistenza all'interno di Westview ed è stata in grado di controllare ogni essere vivente all'interno della città.

È in WandaVision che finalmente viene nominata Scarlet Witch e rivelato che Wanda era una strega fin dalla nascita: la Gemma della Mente ha semplicemente sbloccato i suoi poteri latenti. In Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), il suo potere raggiunge nuove terrificanti vette e l'unica ragione per cui viene sconfitta è perché sceglie di essere la sua stessa rovina.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/thunderbolts/62289/video/?vid=46887" title="Thunderbolts*: Il Trailer Finale in Italiano del Film Marvel - HD">Thunderbolts*: Il Trailer Finale in Italiano del Film Marvel - HD</a>

Sentry contro Scarlet Witch: chi vince nel MCU?

La differenza fondamentale in questo ipotetico scontro tra Sentry e Scarlet Witch è la natura dei loro poteri. Le abilità di Sentry, indubbiamente uniche, sono principalmente fisiche ed energetiche. Può colpire con forza, volare e scatenare esplosioni, ma la magia di Wanda manipola la realtà stessa. Non si limita ad applicare la forza a un oggetto: può modificarne le proprietà o annientarlo del tutto. Non si tratta di uno scontro forza contro forza, bensì tra forza bruta e capacità di riscrivere le regole della realtà.

Sentry è davvero invincibile? Un fumetto Marvel spoilera chi degli Avengers può sconfiggerlo Leggi anche

In tutto il MCU, Wanda ha smembrato la materia solo con il pensiero, come quando ha fatto a pezzi senza sforzo il corpo di vibranio di Ultron (James Spader) o l'armatura di Thanos (Josh Brolin). Se sfidasse Sentry, potrebbe privarlo dei suoi poteri alterandone la struttura molecolare, o persino annullare gli effetti del siero da cui derivano le sue abilità. E come potrebbe contrattaccare Sentry, nel momento in cui la realtà che lo circonda è piegata alla volontà di qualcun altro?

Wanda possiede anche la capacità di influenzare la coscienza altrui attraverso il controllo mentale e la creazione di incubi. Potrebbe sfruttare a proprio vantaggio le vulnerabilità di Sentry e la sua psiche frammentata. Basterebbe penetrare nella mente di Bob, lasciandolo preda dei suoi demoni interiori. Perché The Void è potente, certo, ma non è altro che una manifestazione dell'instabilità mentale di Bob. La magia di Wanda non è solo distruttiva, è trasformativa. Non ha bisogno di parare i colpi di Sentry: può semplicemente alterare le sue esplosioni di energia o deformare lo spazio attorno a lui, facendo sì che gli attacchi vadano a vuoto o tornino al mittente.

Nel MCU, in cui abbiamo visto Wanda attraversare il Multiverso con facilità e creare realtà tascabili. Uno scontro fisico con Sentry avrebbe probabilmente una rapida conclusione, lasciando Bob/Sentry/The Void completamente surclassato da Scarlet Witch.