Sentry è davvero invincibile? Un fumetto Marvel spoilera chi degli Avengers può sconfiggerlo

Bob Reynolds, alias Sentry, è pronto a debuttare nell'MCU con Thunderbolts*. Il personaggio di Lewis Pullman ha incredibili poteri, ma il Thor di Chris Hemsworth potrebbe dargli filo da torcere. Lo spoiler arriva direttamente dai fumetti Marvel: è davvero il Dio del tuono a sconfiggere il più potente degli Avengers?

Il 30 aprile Thunderbolts* arriverà nelle nostre sale e finalmente faremo la conoscenza di Sentry, alias Bob, interpretato da Lewis Pullman. I trailer del film con Sebastian Stan, pur non svelando ufficialmente il personaggio, hanno lasciato intravedere il suo malvagio alter ego, Void. Dal momento che i Thunderbolts sono per lo più eroi privi di poteri, mentre Sentry è uno dei personaggi Marvel più potenti di sempre, come faranno i protagonisti ad arginare la sua furia?

I superpoteri di Sentry sono paragonabili a quelli di Superman, sebbene non sia popolare quanto il supereroe DC. Li ha ottenuti ingerendo accidentalmente una versione potenziata del siero del Super Soldato, diventando uno degli eroi più forti dell'universo Marvel. Di base, Bob non è cattivo. Tuttavia, quando la sua personalità nascosta, ovvero Void, prende il controllo, lo rende capace di azioni terribili e oscure. Con le sue abilità, Void è destinato a diventare un temibile villain nel MCU che potrebbe sconfiggere qualsiasi minaccia... tranne, forse, uno degli Avengers!

Facciamo un passo indietro. In Thunderbolts*, secondo le indiscrezioni, gli eroi incontreranno Robert 'Bob' Reynolds (Pullman): un uomo affetto da amnesia. In un secondo momento, Bob ricorda di essere Sentry e che il suo arcinemico, Void, sta per tornare a combattere. I protagonisti scopriranno che è stato lo stesso Bob a far dimenticare al mondo intero di essere Sentry e poi ha sconfitto Void, che si rivelerà essere la sua personalità alternativa.

Thunderbolts* e I Fantastici 4: Gli Inizi, com'è noto, prepareranno il terreno per l'attesissimo Avengers: Doomsday, che include Lewis Pullman nel cast. Sarà interessante scoprire se Sentry si unirà ai Vendicatori nella lotta contro il Dottor Destino (Robert Downey Jr.), o se rappresenterà una nuova minaccia a tutti gli effetti.

Sentry è più forte degli Avengers, ma nei fumetti è stato sconfitto da Thor

Sentry possiede poteri divini, tra cui telepatia, super forza, telecinesi, manipolazione della realtà, dell'energia e altro ancora. Queste incredibili abilità lo rendono un pericolo o un alleato importante, a seconda di chi lo controlla (Sentry o il Vuoto), il che rende ancora più difficile per i Thunderbolts affrontarlo. Sebbene sia più forte degli Avengers, c'è un eroe che potrebbe aver la meglio su di lui: Thor.

Il Dio del Tuono, proprio in qualità di Dio, può minare l'invincibilità di Sentry e i fumetti lo dimostrano. Nel mondo di Marvel Comics, Thor e Sentry si sono scontrati tre volte e, due volte su tre, è stato il figlio di Odino ad uscirne vittorioso. In Assedio, un crossover a fumetti, Sentry, sopraffatto da Void, implora Thor di ucciderlo e l'asgardiano lo accontenta, scagliandogli contro un fulmine e facendolo a pezzi. In Uncanny Avengers, però, Sentry resuscita e affronta di nuovo Thor. Nonostante Bob abbia scoperto come fondere le sue personalità per trasformarsi in una versione definitiva di sé stesso, nota come Void Sentry, Thor riesce ancora una volta a metterlo in ginocchio.

Non è dunque da escludere, nei prossimi film degli Avengers, uno scontro tra il Thor di Chris Hemsworth e il Sentry di Lewis Pullman. Se quest'ultimo si confermasse un villain per la formazione di supereroi, potrebbe essere proprio il Vendicatore armato di Mjolnir a fermarlo una volta per tutte.