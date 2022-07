Sebastian Stan irriconoscibile dopo la trasformazione per A Different Man

News Cinema

Sebastian Stan ha condiviso su Instagram una sua foto dal set del thriller A Different Man, dove veste i panni di un uomo afflitto da neurofibromatosi.

Sapevamo già che Sebastian Stan, più noto come il Winter Soldier del Marvel Cinematic Universe, aveva accettato di cointerpretare il dramma indipendente A Different Man, ma non avevamo ancora visto il suo aspetto nel lungometraggio scritto e diretto da Aaron Schimberg: un suo post su Instagram ha lasciato sotto shock i fan dell'attore, celebrando anche la cura scientifica di un grande truccatore come Mike Marino. Leggi anche Fresh: recensione della commedia horror con Sebastian Stan e Daisy Edgar-Jones

In A Different Man è difficile riconoscere Sebastian Stan

Cointerpretato da Sebastian Stan con Adam Pearson, il film A Different Man racconta di un uomo che, soffrendo di neurofibromatosi, si sottopone a un intervento di ricostruzione facciale. Successivamente però rimane ossessionato dall'attore che lo interpreta in un rappresentazione teatrale basata sulla sua vita. Reduce non solo da The Falcon and the Winter Soldier per la Marvel, ma anche da Pam & Tommy e da un altro impegno indipendente come Fresh (dove ha vestito i panni di uno psicopatico cannibale!), Stan è anche coproduttore di A Different Man, e ha confermato che lo stupefacente trucco prostetico è a cura di Mike Marino: veterano del make-up speciale, Marino ha lavorato su grandi produzioni come The Batman e The Irishman. Le riprese di A Different Man sono in questo momento in corso a New York.

Dopo questo impegno, Sebastian Stan sarà nel cast della commedia Sharper per Apple TV+, al fianco di Julianne Moore, Justice Smith e John Lithgow.