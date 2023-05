Sean Penn nel film collettivo ucraino War Through the Eyes of Animals:il trailer

News Cinema

Sean Penn, da sempre attivo per la causa ucraina, apparirà nel film collettivo War Through The Eyes of Animals, 11 storie sulla guerra vista attraverso gli occhi degli animali, nel frammento diretto dal regista di The Tribe. Il trailer.

Sean Penn apparirà in un frammento del film collettivo ucraino, War Through the Eyes of Animals, attualmente in lavorazione, che racconta 11 storie, affidate ad altrettanti registi, della terribile guerra che sta devastando il loro paese, vista attraverso gli occhi innocenti degli animali, con i bambini e le vittime inermi e inconsapevoli gli esseri più colpiti in questa regione un tempo bellissima e ricca di vita e foreste. Del film esiste già un toccante trailer del work in progress, che vi mostriamo.

Sean Penn nell'episodio di War Through the Eyes of Animals diretto da Myroslav Slaboshpytskyi

Sean Penn apparirà nell'ultimo episodio di War Through the Eyes of Animals, diretto da Myroslav Slaboshpytskyi, che nel 2014 ha diretto lo straordinario The Tribe, sull'esplosione della violenza in una comunità di sordi, vincitore della Semaine de la Critique a Cannes. Diretto da lui, Sean Penn interpreterà un tecnico del suono americano, testimone dell'invasione russa che il 24 febbraio 2022 ha dato il via a questa estenuante e sanguinosa guerra, la cui soluzione sembra ancora lontana. Le riprese si svolgeranno quest'estate in Ucraina e in America. Al momento dell'inizio del conflitto, Penn stava girando un documentario sul presidente Zelensky e il suo passaggio da attore comico a capo di stato, diventato in seguito agli eventi un film molto più serio di quanto inizialmente previsto. Questa la sinossi ufficiale di War Through the Eyes of Animals: "Un almanacco cinematografico sulla guerra in Ucraina, i cui personaggi principali sono animali. Famosi registi ucraini e stranieri racconteranno storie penetranti basate su eventi reali e mostreranno quali prove gli animali devono sopportare in Ucraina durante la guerra. A differenza di noi, gli animali non hanno bisogno di fare un test di umanità e non hanno preferenze politiche, ma sanno distinguere chiaramente tra bene e male".

(foto Sean Penn da Wikimedia Commons, di Harald Krichel, festival di Berlino 2023)