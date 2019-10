Se mi vuoi bene: video intervista a Fausto Brizzi, Claudio Bisio, Flavio Insinna e Lucia Ocone

News Cinema

Regista e protagonisti della commedia sentimentale ci raccontano risate e riflessioni.

A voler far del bene non sempre ci si riesce, ma con il dialogo e ascoltando gli altri, le persone a cui vogliamo bene, una via d’uscita la si trova. Ce lo dimostra Claudio Bisio, che è talmente depresso da provare a farla finita, nella commedia sentimentale con risate di Fausto Brizzi, Se mi vuoi bene. Per fortuna, però, l’incontro con un curioso negozio che commercia in chiacchiere, non in denaro, gli aprirà gli orizzonti, imparando a guardare i suoi affetti con occhi diversi. Una svolta malinconica, ma sempre in chiave comica, per Brizzi, che si cimenta con un cast corale e una storia agrodolce che rimane al suo Ex.

Ascoltiamo in questa intervista video, oltre al regista, i protagonisti Claudio Bisio, Flavio Insinna, Lucia Ocone e Maria Amelia Monti.