Scream 7, confermato: Neve Campbell ci sarà, l'annuncio arriva dall'attrice!

A quanto pare Neve Campbell ha risolto le questioni economiche che l'avevano spinta a saltare Scream VI: ha appena annunciato sui social che Sidney Prescott sarà nel cast di Scream VII! Dirige lo sceneggiatore originale, Kevin Williamson.

Dopo aver rifiutato di comparire in Scream VI, ora Neve Campbell ha sciolto del tutto le riserve per Scream 7 (titolo provvisorio): l'attrice ha comunicato su Instagram il suo entusiasmo per il nuovo capitolo della saga, diretto per l'occasione dallo sceneggiatore originale del mito, cioè Kevin Williamson. Una rimpatriata come si deve alla quale la nostra Sidney Prescott evidentemente non ha saputo proprio dire di no...



Neve Cambpell sarà in Scream VII, confermato da lei e dal regista

Nonostante avesse partecipato al reboot semplicemente intitolato Scream del 2022 (da non confondersi col seminale Scream di Wes Craven del 1996), Neve Campbell aveva saltato Scream VI dell'anno scorso. Il motivo si può considerare solo superficialmente terra-terra: ringranziando i fan, Campbell spiegò con estrema franchezza e trasparenza che, per il peso che il suo personaggio Sidney Prescott aveva nella saga, nonché per il suo percorso professionale, le era stata offerta una cifra troppo bassa. Sic et simpliciter. Una presa di posizione forte riecheggiata poi negli scioperi che hanno scosso Hollywood nella seconda metà del 2023. La sua scelta era stata rispettata da Kevin Williamson, originale sceneggiatore dei primi due capitoli e del quarto, executive producer degli ultimi due, e ora pronto a dirigere questo Scream VII (titolo provvisorio), su copione di Guy Busick. Per Williamson sarà la seconda regia (debuttò nel 1999 con Killing Mrs. Tingle). Evidentemente Neve ha trovato ora il giusto accordo con Spyglass Media Group, perché su Instagram ha scritto questo messaggio, condiviso poi da Williamson che l'ha ringraziata.

Salve a tutti, sono troppo eccitata per la notizia!!! Sidney Prescott tornerà!!! È sempre stato un divertimento e un onore interpretare Sidney nei film di Scream. Il mio apprezzamento per questi film, e per quello che hanno significato per me, non è mai svanito. Sono molto felice e fiera di dire che mi è stato chiesto, nel modo più rispettoso, di riportare sullo schermo Sidney, e non potrei esserne più entusiasta!!! In realtà potrei. Anche se sono stata incredibilmente fortunata a fare questi film sia col maestro dell'horror Wes Craven, sia col talentuoso team formato da Matt [Bettinelli-Olpin] & Tyler [Gillett], ho sognato per anni quanto sarebbe stato favoloso fare uno di questi film con Kevin Williamson alla regia. E ora sta succedendo, Kevin Williamson dirigerà Scream 7! È una sua creatura, è stata la sua mente brillante a sognare questo mondo. Kevin non è solo un'ispirazione come artista, ma è anche da anni un caro amico. Ai fan di Scream dico: spero che siate eccitati come me! Ci vediamo sul set!