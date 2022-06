Scream 6, Neve Campbell lascia il film e saluta i fan

News Cinema

Colpo di scena nella lavorazione di Scream 6, previsto per il marzo 2023: Neve Campbell alias Sidney Prescott, una colonna della serie, non ci sarà. Ha spiegato ai fan le motivazioni della ferale scelta.

Dopo il successo dell'ultimo Scream, i suoi registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett si sono messi al lavoro sullo Scream 6 che è già previsto per il marzo 2023, ma arriva un colpo di scena clamoroso in questa preproduzione: Neve Campbell, interprete di Sidney Prescott dagli albori della saga tenuta a battesimo dal compianto Wes Craven, non ci sarà. Un durissimo colpo per i fan, ai quali l'attrice ha voluto rivolgersi direttamente, per spiegare come stiano le cose. Leggi anche Scream: la recensione senza spoiler del divertente ed emozionante omaggio al cinema di Wes Craven e all'horror

Neve Campbell fuori da Scream 6: l'attrice spiega le ragioni

Interpellata da Deadline, Neve Campbell ha spiegato per quali ragioni non sarà nel cast del prossimo Scream 6, in arrivo nelle sale nella primavera 2023 (a meno che questa decisione sorprendente non ne rallenti la lavorazione, per inevitabili cambiamenti al copione). La ragione, sembra di intendere dalle sue parole, è essenzialmente economica: le cifre non sono svelate, ma una star così iconica per un marchio come Scream è nel suo pieno diritto di farsi valere. Ecco le parole precise di Neve:

Tristemente non farò il prossimo Scream. Come donna devo lavorare molto duro nella mia carriera per stabilire il mio valore, specialmente quando si parla di Scream. L'offerta che mi hanno presentato per me non equivaleva al valore che ho sempre portato al franchise. Passare oltre è stata una decisione molto difficile. A tutti i miei fan di Scream voglio dire: vi voglio bene. Mi avete sempre sostenuto tantissimo. Sarò per sempre grata a voi e a quello che questa saga mi ha dato negli ultimi venticinque anni.