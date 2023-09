Scioperi a Hollywood, David Zaslav capo della Warner: "Una situazione davvero inusuale"

News Cinema

Si pensava che gli scioperi della WGA e della SAG-Aftra si potessero risolvere per settembre, ma non è questo il caso. Il CEO Warner, David Zaslav, ha dichiarato di volersi impegnare di più per una soluzione, ma nel frattempo ha sospeso diversi contratti...

S'intravede una via d'uscita dagli scioperi che stanno sconquassando Hollywood, indetti dai sindacati degli attori e degli sceneggiatori? A parole il CEO della Warner Bros. Discovery, David Zaslav, si è dimostrato apertissimo a risolvere le cose, nella pratica però lui e il suo staff si stanno cautelando per limitare le perdite. La partita è ancora molto aperta...

David Zaslav della Warner sugli scioperi: "Dobbiamo combattere per risolvere le cose"

Deadline riporta che David Zaslav, CEO della Warner dopo l'acquisizione Discovery, ha in mente di accelerare sulla risoluzione degli scioperi a Hollywood, specialmente per la loro durata: la Writers Guild of America (WGA, sceneggiatura) ha iniziato lo sciopero il 2 maggio, seguita il 14 luglio dalla Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists (Sag-AFTRA, recitazione). La situazione comincia a farsi insostenibile, portando le major a posticipare persino l'uscita di film che, pur terminati, non possono essere promossi dal cast: è già successo in casa Warner con Dune Parte 2, spostato a marzo. Zaslav dice:

Sono stato a Los Angeles gli ultimi due giorni e dobbiamo proprio concentarci come settore - e noi ci stiamo provando - sul risolvere le cose in un modo che sia giusto, in modo che tutti si sentano trattati bene. [...] Dicemmo che le cose si sarebbero risolte a settembre, ed eccoci a settembre. È un evento davvero inusuale. L'ultima volta accadde nel 1960. Ci siamo detti che dovremo combattere per risolvere le cose. [...]

Spero proprio che come compagnia, e sono speranzoso, riusciamo a risolvere. Se ci riusciamo in tempi brevi, gli impatti sul lungo termine saranno minimizzati. [...] Ma rimangono delle sfide per la nostra industria. Non ci siamo ancora ripresi del tutto dal Covid, in particolare per quel riguarda il lato cinema. Quindi abbiamo dovuto rimandare alcuni film. Siamo molto concentrati su come riportare attiva questa grande industria.