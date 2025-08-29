Scarface, Danny Ramirez interpreta e produce il terzo adattamento del romanzo

News Cinema

Sarà Danny Ramirez a interpretare e coprodurre il nuovo Scarface, che diventerà la terza versione cinematografica del romanzo di Armitage Trail, dopo quelle interpretate da Paul Muni e Al Pacino.

Conoscete Danny Ramirez come nuovo Falcon nel Marvel Cinematic Universe, ma è apparso anche nel cast di Top Gun: Maverick: in collaborazione col suo socio Tom Culliver produrrà un altro adattamento del romanzo "Scarface" di Armitage Trail, pubblicato nel 1930 e trasposto due volte, nel 1932 e nel 1983. Sarà proprio Ramirez a proseguire la tradizione degli interpreti che si sono confrontati con il ruolo sul grande schermo, dopo Paul Muni e naturalmente Al Pacino, in una delle sue interpretazioni immortali. Ma la storia originale sarà rispettata del tutto? Culliver ne ha discusso con Collider. Leggi anche Scarface - Luca Guadagnino ha abbandonato la regia del remake Universal <a href="https://www.comingsoon.it/film/scarface/13438/video/?vid=4319" title="Scarface: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Scarface: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Torna Scarface col volto di Danny Ramirez: "Nel 2025 è più attuale che mai"

Di origine colombiane-messicane, nato però a Chicago e cresciuto a Miami, attore dopo aver cercato una carriera nel calcio, a 32 anni Danny Ramirez si sta facendo strada a Hollywood: l'abbiamo visto come neo-Falcon in Captain America: Brave New World e lo rivedremo in Avengers: Doomsday, ma è stato anche Fanboy in Top Gun: Maverick, mentre debutterà alla regia tra poco con Baton, confrontandosi con quel sogno del calcio, in un dramma sportivo coprodotto da David Beckham. Ramirez è insomma molto attivo, anche con la Pinstripes, la casa di produzione che ha fondato col socio producer Tom Culliver, che ora si occuperà di trasporre un'altra volta il romanzo del 1930 "Scarface" di Armitage Trail, al secolo Maurice R. Coons, morto prematuramente a nemmeno trent'anni per un arresto cardiaco, nove mesi dopo averlo pubblicato. Il libro, ora nel pubblico dominio, raccontava l'ascesa criminale di Tony Guarino, ispirato ad Al Capone: Guarino divenne poi Camonte nello Scarface - Lo sfregiato (1932) di Howard Hawks con Paul Muni, e naturalmente Montana in Scarface (1983) di Brian De Palma con Al Pacino. Riprendere in mano questo materiale oggi significa inevitabilmente dargli un sapore aggiornato, com'era già successo nella ricontestualizzazione operata da De Palma e Pacino.

Culliver dice: "Vogliamo modernizzarlo, adattando il romanzo originale. Ovviamente c'è l'eredità di Al Pacino degli anni Ottanta e quella del film originale del '32, ma credo i tempi siano maturi per reinterpretarlo. Non vogliamo agire vigliaccamente: abbiamo qualcosa da dire. Devi avere una nuova storia da raccontare in quel constesto." Ramirez sintetizza così:

Scarface per noi è non solo un ruolo dei sogni da interpretare, ma anche un grande progetto da sviluppare, in un modo in cui io stesso sia in grado di capirlo. Credo che nel 2025 sia più attuale che mai. È per questo che siamo entusiasti di affrontarlo.