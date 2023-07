Saw X: ecco il poster del nuovo film della saga horror col ritorno di Tobin Bell

News Cinema

Arriva il manifesto di Saw X, film della saga che vedrà il ritorno di Tobin Bell e che uscirà in America il 29 settembre. La trama e l'ordine cronologico.

Torniamo a parlare di un film molto atteso dai fan della saga torture porn di Saw, ovvero Saw X, che vedrà l'atteso ritorno del protagonista Tobin Bell, nel ruolo del diabolico Enigmista, creatore di atroci trabocchetti e sadici strumenti di morte. Del film, che uscirà in America il 29 settembre, è stato diffuso il poster ufficiale, cosa che preannuncia in genere l'imminente arrivo del trailer. Lo potete vedere più in basso, ma intanto vi diamo qualche chiarimento sulla trama e sulla cronologia di Saw X.

Saw X. la trama e il cast

Questa la trama che si conosce finora del film e che spiega anche l'ordine cronologico in cui si piazza questo prequel, dove ritroviamo appunto l'Enigmista Tobin Bell: "John Kramer torna in questo capitolo inedito dei giochi letali di Jigsaw. Ambientato tra gli eventi di Saw I e Saw II, vede un disperato John viaggiare fino in Messico per sottoporsi a un'operazione sperimentale e rischiosa sperando di curare il cancro di cui soffre, solo per scoprire che si tratta di una truffa per derubare i più vulnerabili. Il famigerato assassino torna al lavoro, rovesciando la situazione per vendicarsi sui truffatori con trappole ingannevoli, folli e geniali". Oltre a Tobin Bell, nel cast ci sono Renata Vaca, Paulette Hernandez, Joshua Okamoto, Octavio Hinojosa,Synnøve Macody Lund, Steven Brand e Michael Beach. Alla regia (e al montaggio) torna Kevin Greutert, già dietro la macchina da presa di Saw VI e Saw 3D, nonché montatore dei primi cinque film. E questo è il suggestivo poster.