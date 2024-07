Saint Clare: Rebecca De Mornay e la regista Mitzi Perone presentano una storia di empowerment femminile a Taormina

News Cinema

Il film d’apertura del Taormina Film Festival 2024 è Saint Clare, un thriller con Bella Thorne e Rebecca de Mornay diretto da Mitzi Perone. Abbiamo incontrato la regista e la De Mornay per parlare delle donne a Hollywood e di Ultimo tango a Parigi.

La settantesima edizione del Taormina Film Festival si apre all'insegna dell'empowerment femminile, non soltanto perché il film di inaugurazione ha come protagonista una giovane donna forte che, un po’ come il Dexter dell'omonima serie tv, libera il mondo dagli assassini e dagli stupratori, ma perché è opera di una regista che, attraverso il suo lavoro, è diventata paladina dei diritti delle donne. È anche per questo che il direttore Marco Müller ha scelto di cominciare la manifestazione siciliana con l'anteprima mondiale di Saint Clare, che non è un horror ma un thriller spirituale nonché il frutto della collaborazione fra una regista molto determinata e autoconsapevole e due attrici che, pur non appartenendo alla stessa generazione, sono alla costante ricerca di storie che si oppongono al patriarcato e alla mancata uguaglianza fra i sessi.

Attraverso un crescendo drammatico e una regia in accordo con la trasformazione di una studentessa di un college cattolico in una novella Giovanna D'Arco, l’italo-americana Mitzi Peirone assesta un pugno allo stomaco allo spettatore, che, credendo di vedere il solito 'filmetto' estivo, si ritrova invece a riflettere ancora una volta su uno degli argomenti caldi del momento. La Peirone è combattiva proprio come la protagonista del film Bella Thorne e come Rebecca De Mornay, che dagli anni '90 tormenta le nostre notti con la tata psicopatica interpretata nel celeberrimo La mano sulla culla... la mano che governa il mondo.

Mentre la Thorne si prepara a una maratona di interviste video, incontriamo la regista insieme alla De Mornay, ancora bellissima in un abito aderente di paillettes forse inadatto ai 40 gradi che stringono Taormina nella morsa del caldo. La conferenza stampa di Saint Clare inizia con Mitzi Peirone che racconta il suo ingresso nel mondo della settima arte: "Ho diretto il mio primo film nel 2018, finanziandolo con la cripto-valuta. Non ho fatto nessuna scuola di cinema e vengo da una famiglia di veterinari che non ha alcun legame con questo mondo. Quando il mio visto è scaduto, sono stata costretta a lasciare gli Stati Uniti e a rientrare in Italia, quindi ho dovuto mettere nel congelatore la mia vita per un anno. Ovviamente mi faceva piacere poter stare con i miei genitori, ma dal punto di vista lavorativo ero completamente bloccata. Il periodo della pandemia è stato pesante, come per la stragrande maggioranza delle persone, ma nel 2021 la produttrice del mio primo film mi ha chiamato e mi ha detto: 'Guarda che Bella Thorne vuole lavorare con te. Abbiamo anche una sceneggiatura che non è ancora completa, però vorremmo tanto che collaborassi a questo film che è l'adattamento di un libro intitolato Claire a 16 anni'. Bella aveva più di 16 anni e allora, pur rimanendo fedele al romanzo, l'ho fatto 'crescere', 'maturare', e quindi il personaggio principale è diventato una giovane donna intorno ai 20 anni che frequenta un college e non una scuola superiore. Il fatto che questo college fosse cattolico è stato per me di grande ispirazione, perché anche io avevo studiato la Bibbia e il cattolicesimo, che nei film viene rappresentato di solito in maniera piuttosto grafica. E infatti molti horror e thriller si servono di questa iconografia barocca e sanguinolenta".

Mitzi Peirone parla poi dell'appeal del romanzo da cui Saint Clare è tratto e della sceneggiatura: "Mi incuriosiva l'idea di questa ragazzina che fin da bambina si trova ad avere a che fare con una maledizione che al contempo è un dono. Claire è una creatura isolata ma con un mondo interiore vivacissimo. Il contesto in cui vive è una città che potremmo definire in un certo senso anonima, perché potrebbe essere ovunque: la gente si conosce e sembra essere tutto calmo, tutto tranquillo, e invece è ben presente la violenza. Ho cercato di mettere in evidenza la corruzione, l'ambiguità e il male che regnano in questo piccolo centro in cui Clare tenta di mettere insieme i pezzi di un puzzle complicatissimo. Nel riscrivere la sceneggiatura ho provato a restare sempre sul chi va là, come se persino io fossi sorpresa dagli accadimenti".

Appena Mitzi Peirone finisce di parlare, fa il suo ingresso nella sala delle conferenze stampa Rebecca De Mornay, che in Saint Clare interpreta la nonna di Clare. È splendida e conserva qualcosa di quella ragazza che sul set di Risky Business ha fatto battere il cuore a Tom Cruise. Naturalmente non è venuta a Taormina per parlare dei suoi amori giovanili ma dei temi di un film in cui voleva fortemente recitare: "Quando ho letto la sceneggiatura, che è incentrata su un personaggio femminile che possiamo considerare un'eroina, ho trovato interessantissima l'idea di interpretare Gigi, che rappresenta un modello quasi maschile per Bella. Parlando con Mitzi, ho capito immediatamente che il compito del mio personaggio era aiutare Clare a sviluppare fiducia in sé stessa e le capacità di combattimento che le servono. Mi interessava il punto di vista femminile all'interno della storia e credo che Gigi ci racconti come vengono trattate le donne a Hollywood. Ho la sensazione che questa cosa nel libro non ci fosse e che quindi sia stata aggiunta alla sceneggiatura. Gigi è stata un'attrice e mi è piaciuto tantissimo il suo discorso sugli stereotipi che rimangono attaccati alle donne sia nei film di Hollywood che nella vita vera".

Rebecca De Mornay ha debuttato davanti alla macchina da presa nel 1982, interpretando una piccola parte in Un sogno lungo un giorno di Francis Ford Coppola. Da allora ne è passato di tempo, ma l'attrice ha sempre scelto i ruoli con lo stesso criterio, come ci spiega orgogliosamente: "Nel corso della mia carriera ho costantemente tentato di mettere in luce la grande forza delle donne. Attraverso i miei personaggi, che fossero tate psicopatiche, prostitute o meccanici esperti, ho cercato di raccontare donne che hanno la possibilità di vivere la vita alle proprie condizioni. Ecco perché ho accettato ruoli che mi consentissero di far capire alle giovani donne che è possibile reagire, opporsi al patriarcato, e quindi rispondere alla violenza e al tentativo da parte dell'uomo di controllarle. Ricordo che, quando avevo 15, 16 anni, sono andata a vedere Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci. È un film molto interessante ma anche difficile da guardare per una ragazza, perché ovviamente cominci a pensare: 'Ah, ma allora è così, è così che funziona, l'uomo ti violenta, ma forse questa è una storia d'amore'. Credo sia fondamentale che il cinema aiuti le ragazze a capire che si può essere autonome e soprattutto si può dire no".

Dopo queste bellissime parole di Rebecca De Mornay, la Peirone parla del suo rapporto con Bella Thorne e della sua gioia nello scoprire che tanto Saint Clare quando il corto da regista dell'attrice, che si intitola Unsettled, sono, come dicevamo in apertura, vicende di empowerment femminile: "Bella ed io ci conosciamo da cinque anni e fra noi è stato amore a prima vista, nel senso che fin da subito abbiamo cominciato ad essere grandi amiche e a sentirci molto vicine. Quando scatta questo genere di amicizia femminile, è meraviglioso. Bella si vede me e io mi vedo in lei, e nel mondo dell'arte questa connessione è sorprendente, perché l'arte è un incessante dialogo, una conversazione continua. Questo dialogo va avanti da tantissimi anni, peraltro sia Saint Clare che Unsettled sono thriller con la presenza di un elemento horror e con un'attenzione particolare a tematiche sociali estremamente importanti. E infatti mi sento un po’ come gli attivisti, che hanno dentro di sé la spinta a promuovere un cambiamento. Come gli attivisti, gli artisti hanno a cuore le comunità all'interno delle quali vivono e desiderano avere l'opportunità di migliorarle nel miglior modo possibile".