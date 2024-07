Bella Thorne presenta il corto horror Unsettled e riassume la sua paura più grande in una parola: rielezione

News Cinema

Bella Thorne ha accompagnato al Taormina Film Festival 2024 il film d'apertura Saint Clare e il suo nuovo corto da regista, che si intitola Unsettled. E siccome quest’ultimo è un horror, l'attrice ha confessato che è terrorizzata dal ritorno di Donald Trump.

Non ha avuto un'infanzia e un'adolescenza facili Bella Thorne, che ha perso il padre a soli 10 anni e ha cominciato a recitare quando era ancora una bambina per supportare economicamente la famiglia. Le difficoltà l'hanno resa più sensibile e più scaltra, e l'arte, in una molteplicità di forme, è diventata ben presto un nutrimento per l'anima, una maniera per esorcizzare il dolore e le notti buie, e per comunicare a chi come lei è stato un outcast che una catarsi, o rinascita, è possibile. Bullizzata durante l'infanzia e la prima adolescenza perché dislessica, BT ha recitato in rinomate serie tv ed è stata uno dei volti di punta di Disney Channel con la sitcom A tutto ritmo. Al cinema l'attrice ha frequentato l'horror, di cui è una grande appassionata, e tra i suoi film da protagonista ricordiamo Il sole a mezzanotte - Midnight Sun, Sei ancora qui - I Still See you e Infamous - Belli e dannati.

Bella è anche una cantante e ha esordito nella regia con il pornografico Her & Him, realizzato in collaborazione con Pornhub. Era il 2019 e 5 anni dopo l'artista ha firmato il corto Disconnect, che presenta al Taormina Film Fest 2024. Il genere a cui appartiene è proprio l'horror e si racconta la vera storia di Jason Parks, un ragazzo gay di uno dei paesi degli States che fanno parte della famigerata Bible Belt. Jason, che è stato oggetto di discriminazione e violenza, ha voluto interpretare sé stesso nel cortometraggio, e ciò rende ancora più forte l'impatto del breve film. Bella Thorne è anche la protagonista di Saint Clare, il titolo di apertura del festival, ma ai giornalisti preferisce parlare di Unsettled e del suo amore per la regia: "Fare la regista" - dice - "è diventato per me estremamente importante: per la mia quotidianità, per la mia vita e anche per la mia salute mentale, nel senso che se fai per tutta la vita lo stesso lavoro, rischi di disamorarti, di perdere l'ispirazione. Nel mio caso, la regia e la scrittura, soprattutto la scrittura, hanno invece ridato vigore al mio amore per l'arte".

Noi giornalisti siamo molto entusiasti del corto e ci complimentiamo con Bella Thorne per le emozioni che il suo breve film riesce a trasmettere, empatizzando con il personaggio principale e riuscendo a spiegare con chiarezza cosa significhi essere vittima di abuso. La Thorne ringrazia e spiega: "Credo che Unsettled trasmetta un messaggio estremamente importante, o almeno io lo considero tale, dal momento che, mentre crescevo, ho subito violenza sessuale, e quindi ce l'ho messa tutta per far capire alla gente che si tratta della cosa peggiore in assoluto. Ho lavorato in un certo modo sugli effetti sonori e sulle immagini per far sì che il pubblico riuscisse veramente a immedesimarsi e a comprendere ciò che Jason ha sofferto, perché guardandolo e sentendolo narrare la sua disavventura, magari possiamo immaginare cosa gli sia accaduto, ma lui questi orrori li ha vissuti e quindi ho sentito il dovere di ascoltare con grande attenzione il suo racconto e per poi trasfonderlo nel corto in maniera tale che lo spettatore potesse dire: 'Mio Dio, allora è questo che ha vissuto'. Spesso si tende a pensare che lo stupro sia meno grave di un assassino, ma per le donne che lo hanno subito, l'abuso sessuale è, in termini di sofferenza, sullo stesso piano di un omicidio".

Subito dopo aver parlato, Bella Thorne sorride e aggiunge: "Quando ho detto che per le donne la violenza sessuale e l'omicidio si equivalgono in termini di gravità, tutte le donne in questa stanza hanno fatto cenno di sì con il capo, mentre gli uomini si sono mostrati sorpresi". La regista e attrice commenta poi la reazione della polizia e delle autorità di fronte all'ingiustizia che si abbatte su Jason: "Considerando che quello che è successo è accaduto più o meno intorno al 2010, in quel periodo l'atteggiamento della polizia dell’Oklahoma, così come l'opinione generale, era sicuramente molto diverso da quello che potremmo trovare oggi. Credo che, se questa stessa cosa fosse accaduta nella nostra epoca, probabilmente sarebbe stata affrontata in maniera diversa, anche se questi soprusi non accennano a diminuire. Credo però che proprio il fatto di aver puntato i riflettori su una simile forma di crudeltà possa in qualche modo fare sì che la gente acquisti maggiore consapevolezza".

A proposito di consapevolezza, la Thorne risponde di sapere benissimo che la fama in giovane età può essere un rischio a chi le chiede cosa significhi essere una celebrity ragazzina, e quindi avere delle conseguenze nefaste. Così glissa sulla propria storia personale affermando: "Il rischio è in tutto ciò che facciamo, a prescindere da ciò che facciamo nella vita. D'altra parte il rischio è ciò che rende speciale un progetto: se non c'è neanche un elemento di rischio, significa che il progetto può essere tranquillamente accantonato".

Da sempre l'horror parla, in maniera metaforica, delle paure più grandi dell'uomo e della società. Sembra lecito, quindi, chiedere a Bella Thorne quali siano i suoi timori più grandi. Lei risponde scegliendone uno riassumibile in una parola: rielezione. Dopodiché, in merito al destino dei giovani nella nuova America trumpiana, dice: "Mi auguro che i giovani possano continuare a lottare per ciò in cui credono e a portare avanti le istanze necessarie per creare un mondo migliore. Per secoli i giovani hanno tentato di far sentire la propria voce, di tenere alta la testa e di cercare il modo per difendere e rappresentare anche gli underdog, che sono le persone a cui non viene dato il giusto valore, la giusta considerazione. Credo che tanti progressi siano stati fatti e tanto spazio sia stato guadagnato in termini di accettazione di diverse culture e diverse razze. Mi auguro che questo sforzo e questo fermento possano continuare, soprattutto in un periodo difficile e doloroso come quello che stiamo vivendo in questo momento".

Bella Thorne trasformerà il corto Unsettled in un lungometraggio intitolato Color Your Hurt. Sarà un romanzo di formazione e insieme un thriller e - udite, udite! - ha qualcosa di italiano, ad esempio i film in bianco e nero che Jason guarda da piccolo insieme al fratello gemello. Bella adora il cinema italiano e c'è una regista che ama in particolar modo e alla quale vorrebbe somigliare: Alice Rohrwacher.