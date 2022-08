Russell Crowe nella prima foto come padre Amorth in The Pope's Exorcist

News Cinema

Dopo le vacanze romane con la famiglia, Russell Crowe ha iniziato a girare il film sulla vita di Padre Amorth, The Pope's Exorcist ed è stata diffusa la prima foto di scena.

Dopo aver deliziato il popolo del web durante le sue vacanze romane con la famiglia, di cui si è dimostrato entusiasta, Russell Crowe ha iniziato le riprese di The Pope's Exorcist, film biografico della Sony Screen Gems su padre Gabriele Amorth, scomparso nel 2016 a 91 anni e per decenni esorcista del Vaticano. Adesso siamo in grado di vedere Crowe in abiti talari nella prima foto di scena del film.

Russell Crowe in The Pope's Exorcist

Dalla foto, capiamo ovviamente che la somiglianza fisica non interessa al regista Julius Avery, che da vero cultore del cinema di genere si concentrerà probabilmente su alcuni degli esorcismi raccontati da padre Amorth nei suoi libri. Al veterano esorcista, William Friedkin ha dedicato il recente e discusso documentario The Devil and Father Amorth. Nel film di Avery, sceneggiato da Evan Spiliotopoulos, accanto a Russell Crowe ci saranno Alex Essoe e Daniel Zovatto. Vi terremo informati sullo sviluppo di questo interessante progetto.