News Cinema

Rose’s Baby: riprese iniziate per il nuovo film di Trudie Styler, con un cast corale

Daniela Catelli

Dopo Posso entrare? An Ode to Naples, Trudie Styler torna alla regia di un film di finzione con Rose's Baby, le cui riprese sono già iniziate. Nel ricco cast anche Antonio Banderas e Forest Whitaker.

Rose’s Baby: riprese iniziate per il nuovo film di Trudie Styler, con un cast corale

Dopo il recente e apprezzato documentario Posso Entrare? An Ode to Naples, Trudie Styler, attrice, produttrice e regista nonché moglie di Sting, torna al cinema di finzione dopo Freak Show, del 2017, col film Rose's Baby, le cui riprese sono già iniziate in Inghilterra. Per questa sua nuova regia Styler ha messo su un cast corale di primo livello, con una troupe di grandi professionisti, tra cui spicca il nostro grande direttore della fotografia Dante Spinotti. Ma vediamo nei particolari di cosa tratta il film e chi sono i protagonisti, tra i quali spiccano i nomi più noti dei veterani Antonio Banderas, Forest Whitaker e Richard E. Grant.

Rose's Baby: la trama e il cast completo

La storia di Rose's Baby è stata scritta da Camille Griffin e Chloe King ed è incentrata su Alvaro (Banderas) e l'ex moglie (Eva Birthistle) che cercano di mettere da parte i rancori legati al loro turbolento divorzio per prendersi cura della figlia Rose (Eden Hamilton). Al momento questo è tutto quanto conosciamo in merito alla storia. Ma veniamo appunto al cast molto numeroso e variegato, che oltre agli attori già citati comprende Úrsula Corberó, Arinzé Kene, Selena Tan (Crazy Rich Asians), Mickey Sumner e Jordan Nash. Dei costumi del film si occupa la quattro volte premio Oscar Collen Atwood. Antonio Banderas ha di recente concluso le riprese di Tony, il film A24 sulla vita del compianto Anthony Bourdain.

Trudie Styler: una carriera non all'ombra del celebre marito

Trudie Styler ha dimostrato di che tempra ha fatto fin da bambina: a 2 anni venne investita e riportò gravi ferite al volto, dovendo sottoporsi a numerosi interventi di ricostruzione e chirurgia plastica fino all'età di 18 anni, con tutto quello che questo ha comportato in termini di autostima (con la crudeltà tipica dei ragazzi, i coetanei, l'avevano soprannominata Scarface). Dopo essersi diplomata alla scuola d'arte drammatica Old Vic di Bristol, entra nella Royal Shakespeare Company con cui recita in numerosi drammi, prima di arrivare alla televisione, per cui appare in numerose serie tv della BBC. Nel 1986 debutta al cinema col film di Giovanni Soldati La sposa americana, mentre due anni dopo è protagonista di Mamba, diretto da Mario Orfini e presentato in anteprima italiana al MystFest di Cattolica. Nel 1982 inizia la sua lunga relazione con Sting che culmina nel matrimonio avvenuto nel 1992. Negli anni Novanta fonda la sua società di produzione con cui supporta esordi di registi come Guy Ritchie e Duncan Jones, tra gli altri. Anche se continua a recitare in ruoli minori al cinema e in tv, il suo interesse dagli anni Duemila si sposta sulla regia. Col marito è molto attiva in attività filantropiche, ha fondato il Rainforest Foundation Fond, ha contribuito alla ricerca sul cancro e per l'AIDS. Praticamente di casa in Italia (lei e Sting sono proprietari di una tenuta a Figline Valdarno con cui producono vini e olio, nonché di un winebar e un ristorante), dedica a Napoli una vera e propria lettera d'amore col suo primo documentario.

