Rosalie: la protagonista Nadia Tereszkiewicz presenta il film nelle città italiane

Premiatissima, nonostante la giovane età, l'attrice francese Nadia Tereszkiewicz accompagna il bellissimo Rosalie a incontrare il pubblico in anteprima, prima dell'uscita del 30 maggio. Ecco le date di Milano, Torino e Bologna.

Maggio è quel periodo della stagione cinematografica in cui escono una marea di film a settimana e tra tante proposte diverse si rischia di perdere le gemme nascoste nel mucchio. Noi vi consigliamo di non perdere Rosalie, film francese diretto dalla regista Stéphanie Di Giusto e interpretato da due attori straordinari come la giovanissima Nadia Tereszkiewicz (prossimamente vi proporremo la nostra intervista esclusiva con lei), che ricorderete come protagonista di Forever Young di Valeria Bruni Tedeschi, e Benoit Magimel. E' la storia di una donna barbuta (affetta da irsutismo, una vera e propria disfunzione ormonale che produce l'eccesso di peli sul corpo) che nella Francia di fine Ottocento viene data in sposa all'ignaro gestore di un caffé in un villaggio, un uomo che ha bisogno di soldi. Ma Rosalie, donna forte e intelligente, non vuole più nascondersi, vuole essere accettata e amata per quello che è. Si tratta di un film che dice molto sull'epoca in cui viviamo, nonostante l'ambientazione, e che presenta un ritratto femminile di rara potenza. La protagonista Nadia Tereszkiewicz lo accompagna in un tour di anteprime a incontrare il pubblico e noi vi invitiamo ad andarlo a vedere e a incontrarla, sicuri che non resterete indifferenti. Per tutti, Rosalie uscirà al cinema il 30 maggio con Wanted, che ha acquistato il film a Cannes 2023, dove è stato presentato nella sezione Un certain régard.

Rosalie: le date delle anteprime italiane

Dopo le date passate di Roma, Rosalie e Nadia Tereszkiewicz incontrano il pubblico in altre città italiane. Ecco gli appuntamenti:

MIlano, Cinema Arlecchino: 21 maggio, ore 20.30

Milano, 22 maggio ore 21.30 Cinema Beltrade

Torino, 22 maggio Cinema Centrale (orario ancora non disponibile)

Bologna, 23 maggio ore 21.30 Cinema Galliera