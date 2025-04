Romics XXXIV in partenza alla Fiera di Roma, tra Star Wars, Harry Potter e la musica di Avatar

News Cinema

Dal 3 al 6 aprile si svolge alla Fiera di Roma la 34ma edizione del Romics, la fiera crossmediale su fumetti, cinema, animazione, games, cosplay e musica. Ecco tre eventi che riguardano i mondi di Harry Potter, Star Wars e le grandi colonne sonore cinematografiche.

Prende oggi il via a Roma la 34ma edizione del Romics, la manifestazione crossmediale che si svolge come sempre alla Fiera di Roma fino a domenica 6 aprile, su cinque padiglioni dedicati a fumetto, cinema, animazione, mostre, giochi, merchandising, cosplay, musica e tanti aspetti della cultura pop. Tante le occasioni di incontro con autori e autrici, ma tanti anche gli eventi: vogliamo evidenziarne tre, dedicati in particolare ai fan di Star Wars, Harry Potter e delle grandi colonne sonore cinematografiche.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo come sempre al sito ufficiale del Romics.

Harry Potter e Star Wars due pezzi forti del Romics 34

In primis, tutti i fan di Star Wars al Romics 34, in ogni momento della manifestazione, potranno visitare una grande mostra dello Yavin Group, l'associazione di fan che su 200 metri quadri presenta trenta installazioni basate su astronavi della saga, tra Ribellione e Impero. Alcuni di questi modelli non sono miniature, ma riproduzioni in scala 1:1. Imperdibile, al padiglione 5 Movie Village, area E31.

Se poi siete invece (o anche!) appassionati di Harry Potter, vi consigliamo di rimanere in zona al padiglione 5, perché sabato 5 aprile dalle 13:00 all 13:30 e domenica 6 dalle 16:00 alle 16:30, sarà possibile partecipare a un quiz basato sulla saga, per vincere alcuni premi in palio, tutti da scoprire.

Bisogna invece spostarsi al Padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni, per un'anteprima musicale del cineconcerto Avatar Live, previsto l'11 e il 12 aprile all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Domenica 6 aprile dalle 15:10 alle 15:40 ci sarà un assaggio, una performance dal vivo e inedita, da parte del coro di trenta voci dell'Orchestra Italiana del Cinema, in collaborazione con Labirinto Vocale e Sezioni Auree. Il pubblico potrà ascoltare non solo brani da Avatar, ma anche da Harry Potter, Il gladiatore e Lo Hobbit.