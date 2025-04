Romics XXXIV, i 50 anni di Goldrake a ritmo di musica!

News Cinema

Domenica 6 aprile, ultimo giorno della 34ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, saranno festeggiati i 50 anni di UFO Robot Goldrake. Un incontro speciale con musica, a cura di Vince Tempera e Raggi Fotonici, e opinioni di esperti anime e manga.

La 34ma edizione del Romics, in corso alla Fiera di Roma fino a domenica 6 aprile, è ricca di celebrazioni e anniversari, ma per chiudere in bellezza non può mancarne uno dal sapore musicale: parliamo dei 50 anni di UFO Robot Goldrake, la serie nata nel 1975, ma che fece scattare l'anime-mania in Italia nel 1978. Si festeggerà con Vince Tempera, che compose la celeberrima sigla, insieme ad altri ospiti che approfondiranno un fenomeno eterno, da poco ravvivato con Goldrake U. Critici e musicisti, fan prima che esperti di Goldrake, faranno festa sul palco.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo come al solito al sito ufficiale del Romics.

Romics XXXIV e i 50 anni di Goldrake

Domenica 6 aprile alle 12:10, presso il Padiglione 8 - Sala Grandi Eventi e Proiezioni della Fiera di Roma, il Romics 34 festeggerà i 50 anni di Goldrake con l'incontro "Buon Compleanno Goldrake". Per il pubblico italiano sarebbero tre anni di meno, perché in effetti Rai Due mandò in onda la prima puntata doppiata il 4 aprile del 1978, ma la serie di Go Nagai, padre dei super-robot (ossessione per i bambini di allora, come chi vi scrive), era già partita in Giappone nel 1975. Anche per questa ragione si è voluto trasmettere a gennaio su Rai Due la nuova serie Goldrake U, il reboot a cura dello Studio Gaina. Naturalmente chi era bambino quarantacinque anni fa (o giù di lì) ha nel cuore le immagini anni Settanta più grezze ma così spiazzanti, per il pubblico occidentale, di quelle utopie robotiche, ipertecnologiche e al contempo fiabesche.

Questi ricordi viaggiano di certo sulle note di Vince Tempera, naturalmente ospite dell'incontro e autore delle sigle italiane. Nella performance live sarà affiancato da Paolo Robino, dai Raggi Fotonici (Mirko Fabbreschi è anche il moderatore dell'evento), nonché da chi si è occupato qui in Italia del marchio, da distributore, promotore, critico o devoto appassionato: Adriano De Maio (Direttore Serie tv e Cinema RAI), Paolo Barbieri (illustratore), Alessandro Falciatore (Animeclick), Federico Salvan (capo redattore J-POP Manga) e Giorgio Messina (Anime Cult Sprea Editori).

Trasformatevi in un raggio missile!