Romics XXXIII al via alla Fiera di Roma: il concept artist Jim Cornish sarà Romics d'Oro, celebrato con una mostra

La XXXIII edizione del Romics parte oggi alla Fiera di Roma e si chiude domenica 6 ottobre: tanti gli appuntamenti legati al mondo del fumetto, del cinema e dei giochi, ma contano moltissimo come sempre i Romics d'Oro alla carriera. Jim Cornish, concept artist veterano dei blockbuster, è uno dei premiati di quest'anno, con una mostra dei suoi lavori e un incontro col pubblico, dove si cimenterà in una sessione di live drawing. Racconterà del suo rapporto con la settima arte, per la quale si ritiene "la scimmia ammaestrata del regista".

Jim Cornish, Romics d'Oro alla carriera al Romics XXXIII