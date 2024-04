Romics XXXII, l'anno stellare di Studio Ghibli alla Fiera di Roma

News Cinema

Nell'anno dell'Oscar a Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki, in un incontro al Romics XXXII presso la Fiera di Roma, si discuterà dei film dello studio e della sua poetica.

La XXXII edizione del Romics è quasi giunta al termine alla Fiera di Roma, e saluta con un doveroso inchino cinematografico allo Studio Ghibli, reduce dall'Oscar che ha ricevuto Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki come miglior film di animazione dell'anno. È un buon motivo per ripercorrere la storia dello studio dietro a indimenticabili anime, nonché i temi che hanno attraversato le opere di Miyazaki, Isao Takahata e dei loro collaboratori. Il panel, intitolato L’anno stellare di Studio Ghibli, si terrà nel padiglione 5, nei giorni della fiera ormai noto come Movie Village!

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo sempre a consultare il sito ufficiale del Romics.

L'anno stellare di Studio Ghibli al Romics XXXII, sulla scia del Ragazzo e l'airone